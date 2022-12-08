Бакинские юристы назвали обоснованными требования Минобороны по поводу топонимов

08 декабря 2022, 01:57

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Требование Минобороны Азербайджана к российским миротворцам указывать названия населенных пунктов в Карабахе в соответствии с азербайджанскими картами соответствуют законам страны и нормам международного права, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы в Баку. Игнорирование азербайджанских топонимов может в будущем стать основанием для отказа в продлении мандата миротворцев, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", военное ведомство Азербайджана обвинило российский миротворческий контингент в искажении названий населенных пунктов. К 23.50 мск 7 декабря на странице ведомства в Facebook* опубликованы восемь заявлений по этому поводу, последнее из них датировано 3 декабря.

Минобороны Азербайджана "вполне обоснованно и законно" требует указания на карте миротворцев азербайджанских топонимов, отметил глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

"Зона, где размещены миротворцы, является частью международно-признанной территории суверенного азербайджанского государства. И миротворцы должны оперировать не данными карт Генштаба уже не существующего Советского Союза, а должно использовать официальные топонимы Азербайджанской Республики. На карте Азербайджана, официально признанной ООН, населенные пункты армянонаселенной части Карабаха указаны азербайджанскими топонимами – Ханкенди (армянское название - Степанакерт - Прим. "Кавказского узла"), Ходжавенд (армянское название - Мартуни - Прим. "Кавказского узла")“, - сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

Российские военные должны неукоснительно соблюдать азербайджанские законы, подчеркнул он.

"Миротворцы могли бы использовать какие-то другие обозначения, если бы они имели бы международный мандат и находились бы на каких-то спорных территориях, не имеющих международного статуса. В данном случае, у российского миротворческого контингента нет мандата от ООН и находятся российские военные на территории азербайджанского государства, территориальную целостность которого признает международное сообщество", - добавил Абилов.

Командующий российским миротворческим контингентом (РМК) генерал-майор Андрей Волков заявил, что миротворцы используют азербайджанские топонимы."Еще раз заявляю, что всех топонимов мы придерживаемся. Мы везде пишем Ханкенди, пишем Агдере. На картах нашего Генштаба названия остались с советских времен: Степанакерт, Мардакерт. Все что касается топонимов, то мы их с уважением пишем так, как они звучат в Азербайджане. Во всех документах Совместного российско-турецкого мониторингового центра топонимы написаны только с тем названиями, которые присланы нам азербайджанской стороной. На сайте Минобороны России названия пишутся по другому. Вы также можете проверить нашу документацию", - привело его слова агентство Report 3 декабря. При этом Волков добавил, что не отвечает за использование армянских топонимов на сайте Минобороны России.

Абилов назвал заявление Волкова "лукавством". "Волков стремится снять с себя ответственность, но он сам является представителем Минобороны, командированным в регион Москвой. На самом деле, Россия проводит политику установления собственного контроля над Карабахом, чтобы он не был ни азербайджанским, ни армянским. Она периодически делает реверансы то в одну, то в другую сторону", - заявил Абилов.

Он указал, что подобные действия могут стать основаниями для отказа в продлении мандата миротворцев.

"4 декабря на карте миротворцев на сайте Минобороны РФ населенные пункты были указаны с официальными азербайджанскими названиями "Ходжавенд", "Агдере". А потом эта карта исчезла, и 5 и 6 декабря вновь появилась карта с армянскими топонимами. Игнорирование азербайджанских топонимов, пропуск в регион по Лачинскому коридору грузов военного назначения и граждан третьих стран, демонстрирующих неуважение к азербайджанскому государству, создают основания Азербайджану не продлевать пребывание российских миротворцев в 2025 году. Но Азербайджан уже сейчас должен настаивать на установлении хотя бы совместного контроля за перевозкой грузов по Лачинскому коридору, чтобы предотвратить доставку в Карабах военных грузов", - отметил Абилов.

О том, что Минобороны России в одной в публикации от 4 декабря использовало на карте азербайджанские топонимы, сообщил и автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "4 декабря в сайте МО, в очередном рапорте РМК появились законные названия населенных пунктов. Около месяца понадобилось МО РФ и РМК на простую формальность - писать населенные пункты так, какими они зарегистрированы в Азербайджане, а не в Армении", - написал он в публикации "Позднее зажигание: МО выставило карту с правильными названиями" от 5 декабря.

Неуважение к топонимам Азербайджан является неуважением к суверенитету Азербайджана, заявил член "Платформы гражданского общества" Азербайджана, эксперт в области права Алескер Мамедли.

"Азербайджан - признанное международным сообществом суверенное государство и сам определяет названия географических объектов, топонимы и другие государства должны уважительно относиться к этому. Российское государство также признает территориальную целостность Азербайджана. Кстати, официальные лица РФ на высшем уровне подчеркивали, что Карабах - это территория Азербайджана. Поэтому и с этой точки зрения российский миротворческий контингент, и Минобороны РФ, должны использовать официальные азербайджанские топонимы", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

17 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики", следует из публикации на сайте Кремля.

При этом Мамедли подчеркнул, что Российский миротворческий контингент и другие структуры России должны прекратить использовать понятие "Нагорный Карабах".

"Понятия "Нагорный Карабах" до начала 20 века вообще не существовало. Карабах был единым географическим пространством. Его горная и низменные части были тесно связаны хозяйственным укладом. Понятие "Нагорный Карабах" ввели большевики, когда искусственно создали автономную единицу с такой нарезкой административных границ, чтобы в ней преобладало армянское население. Но после перерастания карабахского конфликта в войну по отторжению региона от Азербайджана, азербайджанский парламент в ноябре 1991 году упразднил бывшую Нагорно-карабахскую автономную область. В 1992 году Азербайджан был принят в ООН в границах Азербайджанской ССР, включающей в том числе территорию бывшей автономной области. На сегодняшний день, в административно-территориальном делении Азербайджана нет единицы под названием "Нагорный Карабах". Вместе с тем, страна разделена на ряд экономических районов и одним из них является целостный Карабахский экономический район, включающий в себя как горную, так и низменную части Карабахского региона", - отметил Мамедли.

В феврале 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области приняла обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Этот шаг привел к массовым межэтническим столкновениям, завершившимся изгнанием армян из большинства городов и районов Азербайджана. 2 сентября 1991 года армянские депутаты советов разных уровней от Карабаха провозгласили независимую Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). В ответ 26 ноября того же года Верховный Совет Азербайджана принял закон об упразднении Нагорно-Карабахской автономии.10 декабря 1991 года в населенной преимущественно армянами Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана был проведён референдум о независимости. Результаты референдум не были признаны международным сообществом, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Нагорном Карабахе".

Профессор кафедры конституционного права Бакинского государственного университета Гуламгусейн Алибейли также считает обоснованными требования Минобороны Азербайджана к РМК.

"Любая иностранная или международная организация, отдельные лица на территории Азербайджана, должны с уважением относиться к Конституции, законам страны. Это касается и российского миротворческого контингента (РМК). Это не какие-то международные силы принуждения к миру, наделенные наднациональными полномочиями. РМК был введен по доброй воле Азербайджана и обязан соблюдать законные требования государства. В противном случае, Азербайджан будет вправе потребовать вывода российского контингента. Тем более, что это не будет сопрягаться с какими-то юридическими формальностями с учетом отсутствия у РМК международного мандата от ООН", - сказал Алибейли корреспонденту"Кавказского узла".

По его мнению, сообщения Минобороны Азербайджана с требованиями исправления карты миротворцев адресованы как Российскому миротворческому контингенту, так и Минобороны РФ.

"РМК является официальной структурой Минобороны России, и обязан информировать вышестоящее руководство обо всех обращениях, поступающих от военного ведомства страны пребывания", - отметил Алибейли. При этом он не исключил, что недовольство Баку напрямую передается и в Минобороны РФ, однако это пока не выносится на публичный уровень.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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