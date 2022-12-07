Власти Дагестана обязали муниципалитеты утилизировать мертвых тюленей

07 декабря 2022, 22:10

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Проблему с утилизацией туш погибших на берегу Каспийского моря тюленей должны решить муниципалитеты, заявил сегодня глава правительства Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря управление Росрыболовства сообщило, что на берегу Каспийского моря в Махачкале найдены не менее 650 мертвых тюленей, но число погибших животных может быть больше. Специалисты приступили к выяснению причины гибели тюленей. Животные могли погибнуть из-за выброса природного газа, отметил сотрудник Росрыболовства. По данным Минприроды Дагестана, массовая гибель тюленей произошла по естественным причинам. Тем временем число мертвых животных превысило 2,5 тысячи. Власти заявили, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря так велико, что их утилизация затруднена.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в связи с массовой гибелью тюленей поручил сформировать оперативный штаб под руководством министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова, в состав которого войдут представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, главы муниципальных образований, ученые, сообщило сегодня правительства Дагестана в своем Telegram-канале.



Глава правительства также распорядился утилизировать туши погибших животных, сделать это должны местные власти. "Ответственность за это возложена на глав прибрежных муниципальных образований, на территории которых обнаружены животные", - указано в другом сообщении в Telegram-канале правительства. В нем подчеркивается, что по каждой утилизации специально созданными комиссиями в муниципальных образованиях будет составлен акт.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента также были обнаружены около 300 мертвых тюленей. Росрыболовство тогда исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

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