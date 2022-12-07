Суд назначил на 27 декабря оглашение приговора по делу Арашуковых

07 декабря 2022, 16:46

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Мосгорсуд сегодня выслушал последнее слово Гузера Хашукаева, одного из обвиняемых делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Оглашение приговора назначено на 27 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Мотивом убийства послужило то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых, решили присяжные. Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить к пожизненному лишению свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвиненных по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. В последнем слове Арашуковы отказались признать вину.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Сегодня на процессе по делу Арашуковых и других обвиняемых с последним словом в Мосгорсуде выступил находящийся под домашним арестом подсудимый Гузер Хашукаев. "Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь. Прошу суд сурово меня не наказывать ", - сказал он.

Хашукаев и его адвокат пришли на суд без сопровождения и так же покинули зал суда, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании. Кроме журналиста "Кавказского узла", на заседании присутствовал лишь один из родственников подсудимых, который заявил, что, по его данным, на Хашукаева оказывалось давление, чтобы он дал показания против Арашуковых. "Но на суде он говорил, что никто на него не давил", - отметил родственник Хашукаева.

"Дело во многом строилось на показаниях Хашукаева", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

Судебное заседание продлилось буквально пять минут и после произнесения Хашукаевым последнего слова судья объявила, что удаляется в совещательную комнату для составления приговора. Оглашение приговора назначено на 14.00 мск 27 декабря.

Адвокаты выразили недоумение тем, что приговор назначен до нового года, хотя на заседании суда 6 декабря суд продлил подсудимым сроки содержания под стажей до 7 апреля.

"Кавказский узел" писал, что самое мягкое наказание – пять лет колонии общего режима – прокурор запросил для бывшего директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, которого коллегия присяжных признала невиновным в участии в преступном сообществе. Еще двух подсудимых – Тимура Бетуганова и Казбека Булатова – гособвинение попросило приговорить к 24 годам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей, а бывшего следователя Андрея Филиппова – к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков находятся под арестом с января 2019 года. Следователи считают обоих причастными к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме них, обвинения были предъявлены еще 18 людям. Дело Арашуковых и других обвиняемых было передано из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Москву. Мосгорсуд согласился выделить дело Рауфа и Рауля Арашуковых и нескольких других обвиняемых в отдельное производство и передать его на рассмотрение присяжным.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

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