Детсад во Владикавказе лишен лицензии после жалоб на избиения воспитанников

07 декабря 2022, 15:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отозвана лицензия на образовательную деятельность у частного владикавказского детсада после сообщений об избиениях воспитанников, объявило сегодня Минобрнауки Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря Минобрнауки Северной Осетии сообщило, что воспитатель владикавказского частного детсада уволена после сообщений об избиении воспитанников и решается вопрос о закрытии дошкольного учреждения. Ранее жалоб от родителей на этот детский сад в министерство не поступало, подчеркнуло министерство.

Мать воспитанника детского сада заявила 3 декабря, что детей в учреждении избивали, а руководство пыталось скрыть это. О начале проверок отчитались 4 декабря прокуратура Северной Осетии и региональное управление СКР. 4 декабря стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении воспитателя по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Частный детский сад лишен лицензии на осуществление образовательной деятельности, отчиталось сегодня Минобрнауки Северной Осетии об итогах своей проверки.

"С родителями детей, посещавших детский сад, состоялась встреча представителей министерства образования и науки и Управления образования Владикавказа. При определении детей в другие дошкольные образовательные учреждения будут учтены пожелания родителей", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

По состоянию на 15.01 мск, под публикацией нет комментариев. Республиканская прокуратура и управление СКР к этому времени не сообщили на своих сайтах новую информацию о ходе или итогах своих проверок.

Глава Следкома Александр Бастрыкин 5 декабря поручил доложить ему о результатах проверки обстоятельств жестокого обращения с детьми во Владикавказе.

Напомним, видеозапись избиения, сделанную в помещении детского сада, опубликовало 4 декабря МВД по Северной Осетии. На кадрах видны несколько детей, сидящих за столиком, и женщина, которая, низко склонившись над этим столиком, по меньшей мере четыре раза бьет одного из детей головой о столешницу, после чего отходит прочь. В полицию поступило сообщение о причинении травм двум воспитанникам, сообщило в тот день МВД.

В день, когда была сделана эта видеозапись, побили не одного ребенка, рассказала "Кавказскому узлу" мать одной из воспитанниц Илона Даурова. По словам женщины, ее дочь также приходила домой с синяком на спине и объяснила, что ее ударила воспитательница. Девочка рассказала матери и о других случаях насилия в садике: например, воспитанницу били за то, что она не могла сама расстегнуть кофту на пуговицах.

О систематических побоях детей стало известно лишь 2 декабря, когда мать одной из воспитанниц попросила видеозаписи с камер наблюдения, пояснила Илона Даурова.

Родители могут подать иск как на воспитательницу, так и на сам детский сад, сообщил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Агубе Галуев. "Сад является образовательным учреждением, следовательно, несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Действующее законодательство исходит из презумпции виновности образовательного учреждения за вред, причинённый несовершеннолетнему в период его нахождения под надзором данной организации", - пояснил адвокат, добавив, что пострадавшие вправе требовать компенсацию морального и физического вреда.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.