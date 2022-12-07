07 декабря 2022, 14:21

Суд утвердил приговор жителю Карачаево-Черкесии за убийство двух детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационная инстанция оставила в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии, осужденному на пожизненное лишение свободы за убийство 11-летней девочки и шестилетнего мальчика.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня 2020 года 6-летний мальчик и 11-летняя девочка ушли с разрешения матери из дома на окраине аула Бесленей в сторону реки Большой Зеленчук и не вернулись домой. В поисках детей принимали участие более 570 спасателей и силовиков, а также 165 волонтеров. Лишь на четвертый день, 19 июня, тела детей были найдены в реке. Следователи начали расследование дела об убийстве.

Верховный суд России не удовлетворил кассационную жалобу осужденного за убийство детей и оставил в силе приговор суда первой инстанции, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Приговор жителю аула Бесленей вынес Верховный суд Карачаево-Черкесии. Суд пришел к выводу, что 16 июня 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 11-летнюю девочку, и это увидел шестилетний брат девочки. "Преследуя цель скрыть преступные деяния, злоумышленник совершил убийство детей, утопив их в реке Большой Зеленчук", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Житель аула был обвинен по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 2 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти двум лицам). На основании вердикта присяжных заседателей он был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, отмечается в публикации.

В апреле 2022 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи также оставил приговор без изменений, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Четырехлетний ребенок пропал в Ингушетии", "Тело унесенного в море школьника нашли на пляже в Сочи", "Найдены тела пропавших в Ростовской области школьников".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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