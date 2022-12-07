Число жертв стрельбы в Крымске выросло до пяти

07 декабря 2022, 09:38

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В краснодарской больнице скончался пострадавший при стрельбе в Крымске, таким образом число умерших в результате инцидента выросло до пяти.

Как писал "Кавказский узел", по данным следователей, 24 ноября в Крымске 66-летний местный житель расстрелял своих знакомых, 1983 и 1969 годов рождения. Кроме того, он убил еще одного мужчину. Четвертый пострадавший был госпитализирован с ранением. Сам стрелявший скончался, сообщил Следком. Губернатор Кубани поручил организовать траурные мероприятия по погибшим и оказать их семьям помощь.

Число погибших в результате стрельбы в Крымске выросло до пяти, пострадавший в результате инцидента мужчина скончался в больнице Краснодара, написал 6 декабря со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС.

"Потерпевший в результате стрельбы в Крымске скончался в больнице Краснодара", - цитирует источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

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