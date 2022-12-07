Жители Адыгеи призвали достроить тоннель через Шаумянский перевал

07 декабря 2022, 08:00

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Жителям Адыгеи приходится ездить в Туапсинский район Кубани по опасной горной дороге Шаумянского перевала, указали авторы петиции с призывом закончить строительство тоннеля через этот перевал.

Адвокаты из Адыгеи создали петицию с просьбой возобновить строительство тоннеля через Шаумянский перевал, которое было остановлено в 2008 году, сообщил автор петиции Николай Курепта.

По словам Курепты, петицию он решил создать совместно с коллегами и друзьями, которые регулярно ездят в Туапсинский район через Шаумянский перевал. По его словам, когда идет дождь, передвигаться по перевалу становится невозможно, а зимой дорогу через перевал часто закрывают, сообщило 6 декабря "Юга.ру".

Николаю Курепте присвоен статус адвоката Адыгейской республиканской коллегии адвокатов 30 июня 2021 года, следует из данных реестра действующих адвокатов на сайте адвокатской палаты Адыгеи.

Петиция, озаглавленная "Построить тоннель под Шаумянским перевалом", размещена на платформе Change.org "1 день назад", указано сегодня под текстом петиции, точная дата публикации не приведена. Автор петиции Николай Курепта не указал, кому она адресована.

"На юге России расположена автомобильная дорога Майкоп - Туапсе, протяженностью 144 км. Большая часть дороги имеет асфальтовое покрытие, однако часть указанной дороги, проходящей по Шаумянскому перевалу, имеет гравийное покрытие. Данный участок дороги имеет протяженность 7 км, проходит по горной части. На участке имеются оползни грунта, крутые повороты, опасные обрывы. Движение по перевалу осуществляется с небольшой скоростью, зачастую не позволяет осуществить обгон. В зимний период данный участок часто закрывают в связи с выпадением осадков. Наличие данного участка дороги ставит под угрозу безопасность дорожного движения. Дорога является единственным коротким путем к Черному морю для большей части жителей Адыгеи, значительной части жителей Краснодарского края, КЧР, КБР, Ставропольского края, Республики Калмыкия", - указал автор петиции.

Движение машин по дороге через Шаумянский перевал затрудняется ограниченной видимостью, плохим состоянием дорожного полотна и отсутствием ограждений на многих опасных участках. Дорогу через перевал нередко закрывают - зимой из-за снежных заносов, а весной и осенью из-за оползней. При этом дорога через Шаумянский перевал - кратчайший путь из республик Северного Кавказа в Сочи, говорится в видео "Короткий путь с Северного Кавказа на Олимпиаду в Сочи", подготовленном "Кавказским узлом" в 2014 году.

Ранее было начато строительство тоннеля под перевалом, однако оно было остановлено "по неизвестным причинам", пояснил в петиции Николай Курепта. "Считаю важным продолжение строительства тоннеля под перевалом, что значительно сократит время в пути, увеличит безопасность движения и сохранит бюджетные средства, ежегодно направляемые на ремонт перевала", - говорится в обращении.

По состоянию на 07.58 мск, петиция набрала 48 подписей, при этом первые 25 подписей были набраны "13 часов назад". Комментарии пользователей, подписавших петицию, не опубликованы.

Строительство тоннеля через Шаумянский перевал велось с 2000 по 2006 годы за счет федерального бюджета, но с 2007 года финансирование прекратилось. Продолжение строительства тоннеля оценивалось в 4 миллиарда рублей, сообщило 2 февраля 2017 года РБК. Поводом для публикации в тот день стал анонс проекта строительства платного автодорожного тоннеля через Шаумянский перевал. Этот проект, анонсированный администрацией Краснодарского края, оценивался в 4,5 миллиарда рублей.

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