Ставрополец осужден за участие в "Правом секторе"*

07 декабря 2022, 04:12

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Шпаковский межрайонный суд Ставропольского края приговорил в трем годам колонии общего режима местного жителя Дмитрия Запрудского, признав его участником запрещенной в России организации "Правый сектор".

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре в Ростове-на-Дону был осужден местный житель Владимир Кульбацкий, которого суд признал участников запрещенной в России организации "Правый сектор".

Шпаковский межрайонный суд Ставропольского края осудил местного жителя Дмитрия Запрудского, признав его участником "Правого сектора"*, пишет 6 декабря "Интерфакс".

По данным следствия и суда, 31 летний ставрополец в марте текущего года вступил в ряды "Правого сектора"* за обещанное вознаграждение. Он записал видеообращение с присягой о добровольном вступлении в организацию. После этого в одном из мессенджеров он получил приказ о сборе информации в отношении сотрудников госорганов и предоставлении данных о военных объектах, в том числе фото- и видеосъемку военной техники.

Суд признал Запрудского виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Комментариями Запрудского или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.