Начальник отдела ГИБДД на Кубани получил срок по делу о взятках

07 декабря 2022, 07:06

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам строгого режима бывшего начальника отдела ГИБДД в Успенском районе Кубани по делу о многомиллионных взятках.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году 11 кубанских полицейских, в том числе начальник райотдела ГИБДД, начальник райотдела МВД, бывший глава отделения оперативно-разыскного отдела в Краснодарском крае и глава оперативно-разыскного отдела в регионе, были заподозрены в создании преступного сообщества и крупных взятках. За четыре года сотрудники поста ДПС в Краснодарском крае получили взяток на 54 миллиона рублей, сообщил в декабре 2020 года глава СКР Александр Бастрыкин.

По версии следствия, сотрудники поста ДПС "Успенский", расположенного на федеральной трассе "Кавказ", с 2016 года брали деньги с водителей-нарушителей и перевозчиков алкоголя на стационарном посту ДПС. Дело расследуется по статьям о преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере. Максимальные санкции по соответствующим статьям УК предусматривает 20 и 15 лет заключения соответственно.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего начальника отдела ГИБДД по Успенскому району Краснодарского края Илью Макаренко участником преступного сообщества, которое получало взятки за незаконное бездействие с февраля 2018 года по март 2020 года.

Макаренко обвинялся в причастности к преступному сообществу и 17-ти эпизодах получения взятки, шесть из них - в крупном размере. До начала процесса он заключил соглашение со следствием, сообщил со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области "Интерфакс-Юг".

Суд назначил Илье Макаренко пять лет колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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