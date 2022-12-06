Азербайджанские аналитики назвали инициаторами драки в Карабахе местных сельчан

06 декабря 2022, 21:52

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Драку в Карабахе между армянами и азербайджанцами спровоцировали местные жители, ее должны расследовать миротворцы, сообщил Адалят Вердиев. Драка произошла между мирными жителями и расследованием должны заниматься невоенные структуры, предположил Элхан Шихалиев.

Как писал "Кавказский узел", Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что 4 декабря карабахском селе Гетаван (Гозлу Корпю - азербайджанское название - Прим. "Кавказского узла") азербайджанцы, которые ехали в колонне в сопровождении российских миротворцев, спровоцировали конфликт с местными молодыми людьми.

Военный эксперт Элхан Шихалиев рассказал подробности происшествия. По его словам, на дороге Агдере-Кельбаджар в селе Гозлу Корпю была незапланированная остановка азербайджанских автомобилей по техническим причинам, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Местные армянские парни бросили обидные слова азербайджанским водителям. Слово за слово, переросло в драку. На помощь армянским парням прибежали их родители и другие армяне. Камнями закидали азербайджанскую легковую, гражданскую машину, разбиты стекла", - рассказал он.

Шихалиев указал, что это случай должен расследовать российский миротворческий контингент. Однако предположил, что "никого не накажут".

Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил 3 декабря, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой в Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так. Таким образом, оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению, указал Инфоштаб. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке.

Он указал, что конфликт на дороге случился "после трехчасового перекрытия Лачинского коридора". Также, по его словам на обстановку влияют и заявления Минобороны Азербайджана по поводу использования российскими миротворцами армянских топонимов.

По его мнению, механизма совместных действий для предотвращения таких конфликтов не будет до подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, следствием которого могут быть механизмы избегания таких конфликтов.

Военное ведомство Азербайджана обвинило российский миротворческий контингент в искажении названий населенных пунктов. К 21.50 6 декабря на странице ведомства в Facebook* опубликованы восемь заявлений по этому поводу.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана на вопрос корреспондента "Кавказского узла" о конфликте между армянскими и азербайджанскими мирными жителями в селе Гозлу Корпю сообщила, что информации о таком инциденте у них нет.

Конфликт должен расследоваться невоенными правоохранительными органами так как произошел между мирными жителями, указал военный эксперт Адалят Вердиев. По его данным, пострадавших с азербайджанской стороны нет если не считать поврежденную частную машину.

"Различные конфликты на дорогах общего пользования между азербайджанцами и армянами происходили и раньше, поэтому я случай 4 декабря не привязываю к трехчасовой остановке движения машин у села Дашалты, днем раньше. О связи между двумя недавними событиями можно предположительно говорить, но фактов нет. Точные данные должны предоставить следователи российского миротворческого контингента так как только они имеют доступ к армянским участникам конфликта", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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