Пользователи соцсетей пожаловались на заторы из-за поисков стрелка в Новошахтинске

06 декабря 2022, 20:54

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В Новошахтинске спокойно, ограничения введены лишь в районе, где произошла перестрелка и был ранен полицейский, сообщил глава города Сергей Бондаренко. Пользователи соцсетей пожаловались на пробки из-за проверок на дорогах и сложности на въезде в Новошахтинск.

"Кавказский узел" писал, что сегодня мужчина обстрелял сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска, один из силовиков ранен, отчиталось сегодня МВД по Ростовской области. Полицейские заметили мужчину в камуфляже в лесополосе, после чего тот открыл огонь, предположительно он может быть дезертиром, сообщили источники в силовых структурах. Жителям Новошахтинска рекомендуется оставаться дома, сообщила администрация города. На въезде в город образовалась огромная пробка, силовики ограничивают движение на улицах Новошахтинска проинформировали местные жители.

Глава администрации Новошахтинска заявил, что ограничения на передвижение действуют только в том районе, где было совершено нападение на полицейских. "Новошахтинск очень протяженный, и тот район, где произошло это событие, находится на большом удалении от центра города. Все 17 школ и 30 детских садов в городе работают, есть ограничения по работе двух школ непосредственно вблизи того района, где всё произошло. Движение общественного транспорта есть, жизнь такая же, какая была и раньше, никакой паники нет. Всё работает в обычном режиме в городе. Ограничительные мероприятия фактически действуют только в самом районе, где произошло событие", - привело слова главы администрации Новошахтинска Сергея Бондаренко ТАСС.

Это сообщение было размещено в паблике "Новошахтинск #главное" в соцсети ВКонтакте", на который подписаны 4203 пользователя. За 29 минут после публикации, к 19.45 мск, его прокомментировали восемь пользователей.

"Это так думает лично Сергей Бондаренко! А народ? Никакой паники, подумаешь бегает кто то с оружием, стреляет налево, направо, жизнь продолжается, действительно", - написала Леся Патракова. "А что, в районе где всё произошло, люди не живут?" - поинтересовалась Ольга Шаврина Гоголь.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил, что раненый полицейский доставлен в больницу. "Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов. Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.

В комментариях под другой публикацией паблика, которая была посвящена состоянию пострадавшего при перестрелке полицейского, пользователи указали на проблемы с транспортом. "Лучше бы сообщали, какие автобусы ходят, больше бы пользы было", - написала Лариса Путря. "В город нельзя нормально въехать пробки до Аютинского моста, а выехать можно спокойно, пробок нет", - отметила Анастасия Мовчун. "А как людям добираться домой, которые работают в сулине? Через юбилейную не пускают", - написала Катеринка Романова.

Администрация Новошахтинска в своем сообществе "ВКонтакте", отвечая на вопросы пользователей, сообщила, что "приостановлено движение общественного транспорта по внутригородским маршрутам №4, 8, 9" Пользователь Анастасия Иванова спросила: "Завтра общественный транспорт, будет ходить?". Однако вопрос остался без ответа.

Пользователь _lavdi_ опубликовала на своей странице в Instagram* короткое видео с тегом Новошахтинск, опубликовав видео досмотра автомобилей. "Ужас короче. Пробки", - говорит голос за кадром.

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