Отчет властей о переселении из аварийного жилья вызвал критику сочинцев

06 декабря 2022, 11:58

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Власти Сочи в течение двух лет планируют переселить в новое жилье всех горожан, чьи дома были признаны аварийными, заявил на своих страницах в сети мэр Сочи Алексей Копайгородский. Часть сочинцев, в комментариях к его постам пожаловалась, что власти отказывают им в переселении из аварийного жилья, а другая часть указала на плохое качество новых многоквартирных домов.

Как сообщал "Кавказский узел", сочинцы, дома которых были признаны аварийными, неоднократно жаловались на проблему с получением нового жилья. Так, 9 ноября 2021 года жильцы трехэтажного аварийного дома в Сочи пожаловались, что в подъезде их дома обрушился потолок, и что стены непригодны для ремонта и могут упасть в любой момент. В администрации Сочи пообещали провести проверку, а юрист напомнил чиновникам об уголовной статье за халатность.

Власти Сочи приступили к проектированию и строительству пяти многоквартирных домов в Лазаревском и Центральном районах, куда планируют переселить жителей из аварийного жилья. Речь идет о строительстве 413 новых квартир, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"С 2019 года мы решили проблемы с жильём более четырёхсот наших жителей. <…> На этапе 2022-2023 планируем переселить всех горожан, чьё жильё признано аварийным – около тысячи сочинцев", – написал он 5 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Эта запись на странице Алексея Копайгородского в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны около 4,5 тысячи пользователей, на 11.40 мск 6 декабря набрала 74 отметки с реакцией пользователей и шесть комментариев. Некоторые их авторы высказались положительно.

"Хорошая программа. Полезная. Знаю тех, кому реально помогла выбраться из бараков в нормальную квартиру", – отметил Алексей Романов.

Некоторые другие комментаторы раскритиковали власти Сочи. "Объясните, пожалуйста, как в Сочи, на Горького, на Мамайке запущены дома, где шахты лифта есть, а лифта нет? Деревянными рейками заколочены дырки. Просто объясните?" – написала Ольга Бадсон-Черняк.

Запись о планах властей Сочи по переселению жителей из аварийного жилья Алексей Копайгородский также опубликовал 5 декабря в своем Telegram-канале, на который подписаны более 16,6 тысячи пользователей. Эта запись на 11.40 мск 6 декабря набрала 8,3 тысячи просмотров и 60 комментариев.

"А как жители к этим домам будут ездить, по двухполосной дороге? Там сейчас и так на выходных ни проехать нормально, ни припарковаться", – написал Роман.

"Вы там нормальные тех. условия на газоснабжение, на канализацию, свет и прочее получите, хорошо? А то ещё останутся долгостроями, где выполнить тех. условия присоединения к ресурсоснабжающим сетям будет стоить так же дорого, сколько весь долгострой стоить будет. Ну, и всем комплектом справок от Роасавиации, от Росархеологов и прочее тоже обзаведетесь, что там можно производить работы", – отметил пользователь с ником I.

"Княжье Подворье будут достраивать? Седьмой год банкротства, старики живут в недостроенном доме, и сироты на стройке", – пожаловалась Татьяна Владимировна.

"Наш дом признан аварийным был в 2015 году, а мы купили квартиру в 2016 году, не зная, что он был аварийным. Была сделана оценка, но, так как дом был куплен аварийным, то наша администрация будет выплачивать нам по договору купли продажи. То есть миллион рублей. И что нам теперь нужно делать? У нас двое маленьких деток. Мы идём по программе переселения. Нас просто хотят оставить на улице", – написала Валентина Окулова.

Администратор Telegram-канала ответил ей, что уточнит информацию по её вопросу.

"Куда вы собираетесь переселить жильцов дома №16 на дороге на Большой Ахун? Мы почти год живём в гостинице. Через два года семья с двумя малышами рискует оказаться на улице", – пожаловалась Светлана.

"Переселение граждан из МКД в рамках адресной программы не представляется возможным по дате и причине признания аварийным указанного дома. <…> Вместе с тем администрацией города Сочи изыскивается возможность выделения дополнительного финансирования на переселение жителей из МКД в рамках муниципальной программы", – ответил Светлане модератор Telegram-канала.

"Им проще штрафы платить, чем расселять", – считает Сергей.

"Проще штраф заплатить и забыть", – высказал схожее мнение Dimon.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

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