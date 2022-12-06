06 декабря 2022, 11:00

Чиновник в Дагестане обвинен в махинациях с жильем для сирот

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Заместитель главы Магарамкентского района Дагестана одобрил акты обследования непригодных для проживания домов, которые затем были куплены властями в качестве жилья для сирот, считает следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня следователи информировали, что заместитель главы Магарамкентского района Дагестана заподозрен по делу о покупке непригодного жилья для сирот.

В отношении заместителя главы администрации Магарамкентского района завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в злоупотреблении должностных полномочий, сообщило сегодня следственное управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, в 2021 году замглавы района подписал акты обследования помещений нескольких домов в селах Куйсун, Бут-Казмаляр и Филя. Помещения, о которых идет речь, были непригодными для проживания людей, но чиновник, подписав документы, тем самым признал, что они пригодны для жилья, считает следствие.

Далее на основании этих документов администрация района купила дома, о которых идет речь, для трех сирот, чем нарушила их права. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", – сказано в сообщении на сайте следственного управления СКР по Дагестану.

Комментариев от заместителя главы Магарамкентского района Дагестана или его представителей не поступало.

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Примечание:

"Главный архитектор Азовского района обвинен в нарушении прав сирот", "Мэрия Махачкалы объявила аукционы на покупку жилья для сирот", "Строительство жилья для сирот в Ростовской области обернулось уголовным делом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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