Житель Дагестана осужден условно за призывы к экстремизму в соцсети

06 декабря 2022, 09:17

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Буйнакский горсуд приговорил к двум годам лишения свободы условно жители села Нижнее Казанище, признав, что публикация на его странице в соцсети содержит призывы к экстремизму.

По версии следствия, житель села Нижнее Казанище И. Кадивов в феврале на своей странице в соцсети разместил материалы, в которых содержались публичные призывы к экстремистской деятельности.

"Буйнакский городской суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком на один год и шесть месяцев, с запретом заниматься деятельностью, которая связана с администрированием интернет-сайтов сроком на один год и шесть месяцев", – передало 5 декабря РИА Дагестан" со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

Комментариев от Кадивова или от его представителей относительно решения суда не поступало.

Призывом к экстремизму считается не только запись в соцсети, но и репост этой записи, отметил член экспертного совета при антитеррористической комиссии в Дагестане Вефадер Меликов.

"Все чаще встречаются эпизоды, совершенные в 2020-2021 годах, а то и раньше. Это говорит о том, что следы противоправных действий в интернете сохраняются надолго. Благодаря всевозможным поисковикам и агрегаторам эти следы легко вычислить. Хотелось бы напомнить читателям, что закон не видит разницы между постом (публикацией) и репостом. Таким образом, поведение человека в интернет-пространстве не совсем безнадзорное, как думают многие", – отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 2 декабря стало известно, защите уроженца Избербаша Ильгара Алиева, приговоренного к восьми годам лишения свободы за организацию ячейки "Нурджулар"*, удалось доказать в суде, что его действия неправомерно были квалифицированы и по статье о вовлечении в экстремистскую организацию. Суд отменил часть наказания Алиеву и освободил его.

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* организация признана экстремистской и запрещена в России по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.