05 декабря 2022, 17:03

Прокуратура оценила в 344 миллиона ущерб от свалки в Ипатово

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ущерб от несанкционированной свалки мусора в Ипатово составил около 344 миллионов рублей, заведено дело о загрязнении почвы, сообщила прокуратура Ставрополья.

На территории земельного участка в городе Ипатово найдена несанкционированная свалка отходов, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края в своем телеграм-канале.

"Площадь загрязнения составила более 4 тыс. кв. м. Размер вреда, причиненного почве, составил более 344,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура Ипатовского района направила материалы проверки следователям, после чего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (загрязнение и порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде). "Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ставропольского края", - отмечается в публикации.

Сообщение проиллюстрировано видеозаписью, на которой видна обширная свалка строительных отходов, мусора и спиленных веток деревьев.

Часть 1 статьи 254 УК РФ предусматривает до двух лет исправительных работ.

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Примечание:

"Ставропольский активист связал допрос в полиции с публикациями о свалке", "Замглавы Минстроя Ставрополья заподозрен в причастности к гибели сотен деревьев", "Спасатели отчитались о восстановлении дамбы на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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