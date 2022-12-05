Прокуратура оценила в 344 миллиона ущерб от свалки в Ипатово

05 декабря 2022, 17:03

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Ущерб от несанкционированной свалки мусора в Ипатово составил около 344 миллионов рублей, заведено дело о загрязнении почвы, сообщила прокуратура Ставрополья.

На территории земельного участка в городе Ипатово найдена несанкционированная свалка отходов, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края в своем телеграм-канале.

"Площадь загрязнения составила более 4 тыс. кв. м. Размер вреда, причиненного почве, составил более 344,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура Ипатовского района направила материалы проверки следователям, после чего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (загрязнение и порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде). "Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ставропольского края", - отмечается в публикации.

Сообщение проиллюстрировано видеозаписью, на которой видна обширная свалка строительных отходов, мусора и спиленных веток деревьев.

Часть 1 статьи 254 УК РФ предусматривает до двух лет исправительных работ.

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