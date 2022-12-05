Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

05 декабря 2022, 14:32

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Отменен запрет на выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд грузовиков из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен сегодня в 02.10 мск из-за ухудшения погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге снят, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии. "В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

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