Жители Анди за свой счет чинят дороги в селе

05 декабря 2022, 07:34

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Жители Ботлихского района Дагестана записали ролик о том, как они помогают властям с ремонтом дорог, также они объявили сбор денег, поскольку средств из бюджета на ремонт не хватает. Комментаторы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу. Благоустройством должны заниматься чиновники, а средства на это должно выделять государство, отметили они.

Жители Ботлихского района Дагестана провели сбор денег на ремонт дорог, так как средств, выделенных из бюджета, не хватает, сообщил вечером 4 декабря паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

"Там, где не хватает средств бюджета на необходимые работы, сельчане благоустраивают дороги и улицы своих населенных пунктов за счёт средств, собранных местными жителями", – сказано в публикации.

К записи прикреплен ролик, на кадрах которого показано село в горах, на его улицах работает техника, в частности, бульдозер выравнивает грунт, затем показан каток, разравнивающий асфальт. Также показаны люди с лопатами в руках, которые принимают участие в работах.

"Именно так в Анди сегодня идёт асфальтирование улицы Центральная. Андийцы к средствам, выделенным из районного бюджета, добавили свои средства и силы, тем самым увеличив площадь ремонтных работ. Каждый день с утра до позднего вечера десятки человек работают на расчистке, планировке основания, укладке асфальта", – сказано в описании к видео.

Эта запись в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 151 тысячи пользователей, на 06.50 мск набрала 154 отметки с реакцией пользователей и 60 комментариев. Часть их авторов раскритиковала инициативу жителей села.

"То, что на видео происходит это нездоровая практика", – считает Rayan Tedder.

"Для чиновников как раз нужны такие", – сыронизировал Next Gurbuki.

Другая часть комментаторов раскритиковала власти. "По-моему, уже давно люди делают в своих селах дороги. Просто устали, ведь властям не под силу в городах навести порядок, не то, что в селах", – отметила Patima Kurbanova.

"Тогда налоги не надо платить, получается?" – спросил Андрей Ломов.

"Вот так простой народ за свой счёт делает всё, а у кого-то по пять-десять квартир в Англии, Франции, Дубае. Не считая самолётов, яхт", – написал Ахмар Герейханов.

"За то чиновники получат деньги и скажут, что они ремонт дорог сделали", – заявил Ибрагим Магомедмирзаев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 3 декабря жители cелa Джугдиль в Дагестане распространили в интернете ролик о том, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей на их просьбы об этом. Комментаторы во "ВКонтакте" раскритиковали чиновников, при этом некоторые пользователи посоветовали сельчанам добиваться возмещения расходов.

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