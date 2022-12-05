Три команды стали победителями конкурса "Хакатон-2022" по медиаграмотности в Ереване

05 декабря 2022, 02:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 команда приняла участие в конкурсной программе, посвященной медиаграмотности, в рамках проекта "Хакатон-2022", прошедшего в Ереване. Три команды-победителя получили денежные вознаграждения.

Более 80 человек в составе 21 команды приняли участие в конкурсной программе «Акселератор медиа и информационная грамотность» в рамках проекта «Хакатон-2022», который прошел 4 декабря в Ереване. Команды представили собственные проекты с технологическими решениями, направленными на фактчекинг и развитие навыков по медиаграмотности, передает корреспондент "Кавказского узла".

Команды были из разных регионов Армении, а одна даже присоединилась онлайн к проекту из Италии.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» организаторы мероприятия, призовой фонд составил 15 тысяч долларов США, а каждая команда-победительница получила по пять тысяч долларов.

Команда «Tihe Empty Space» планирует создать образовательную онлайн-площадку в виде приложения и веб-сайта, где простым текстом будет говориться о дезинформации, а полученные знания будут проверяться с помощью интерактивных игр.

Команда «CSharks» разработала проект для 10-16-летней аудитории и планирует представить им приключенческий рассказ в виде комиксов. Рассказ, действие которого развивается с помощью игр, предназначен для развития медиаграмотности у детей.

Команда «Заместитель медиа» создает информационно-образовательный веб-сайт по медиаграмотности для возрастной категории 15 лет и старше. Это образовательная интерактивная игра для выявления фейковых материалов.

Одна из авторов идеи - 20-летняя Ани Джанивелян из Ванадзора. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сайт должен помочь пользователям как в плане самообразования, так и для проведения семинаров или других образовательных занятий. «Образовательный процесс на сайте состоит из нескольких этапов интерактивной игры. Дойдя до последнего этапа, пользователь сможет вписать свои данные и получить сертификат о прохождении курса», - рассказала участница проекта.

По ее словам, будет отдельный раздел с материалами об информационных войнах. «Мы находимся в состоянии войны, и дезинформация очень сильно влияет на наше общество», - отметила Джанивелян.

Третий этап интерактивной игры касается именно войны: что нужно делать, как себя вести, чтобы не распространять дезинформацию, отметила участница проекта. Созданный бот будет проверять достоверность информации.

Команда намерена сотрудничать с министерством образования, Минобороны и специалистами медиасферы

Гюмрийская команда «Bot правды» разработала телеграм-бот, где можно проверять информацию на достоверность. Член команды Асмик Топчян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что идея создания такой программы возникла из-за низкого уровня медиаграмотности в Армении. Заранее будет создана база предварительной информации из СМИ с высоким рейтингом. «Наш бот очень легкий и доступный. Пользователь сможет скопировать линк в наш бот, он проверит данную информацию, сверив с нашей базой данных, и ответит смешными стикерами, достоверная это информация или дезинформация», - отметила Топчян.

Жители Армении атакованы фейковыми новостями

Двухдневное мероприятие было организовано Клубом общественной журналистики совместно с Центром инновационных решений и технологий при поддержке посольства США.

Программа «Акселератор медиа и информационная грамотность» стартовала в 2021 году. Одна из целей программы - это развитие навыков журналистов, которые проходят двухмесячную образовательную программу посредством оффлайн-семинаров и вебинаров, которые проводят местные специалисты, а также специалисты испанской компании по фактчекингу Maldita.

По словам председателя Клуба общественной журналистики Седы Мурадян, участники семинаров в течение двух месяцев разрабатывают свои проекты, лучшие из которых получают денежное вознаграждение.

Первый акселератор, по ее словам, завершен, в нем приняли участие 12 участников, девять из которых представили индивидуальные проекты. Из них двое получат денежное вознаграждение для реализации проекта в течение трех месяцев. Это разного рода проекты, в том числе расследовательский материал.

Целью Хакатона, по словам Мурадян, объединить такие сферы, как IT, образование, медиа, которые могли бы способствовать распространению медиаграмотности, развивать навыки медиаграмотности и формированию защиты от дезинформации и фейков.

С командами-разработчиками проектов работают менторы, которые поддерживают участников конкурсной программы своими советами и идеями.

Первый день команды работали над своими проектами, а презентовали их уже на второй день. Жюри выбрало из всех проектов три лучших. «Дезинформация в Армении достигла своего апогея во время пандемии. После этого общественность Армении пережила войну и переживает ее последствия по сей день. Люди находятся под атакой фейк-ньюз и целенаправленной информационной войны. Эта проблема в Армении очень актуальна, она наносит серьезный вред людям – от личностей до широких масс, государственной системе. В этом смысле мы очень уязвимы, потому что общественность в плане медиаграмотности не защищена», - отметила корреспонденту «Кавказского узла» Мурадян.

По ее словам, в 2021 году Клуб общественной журналистики начал проект по внедрению программы медиаграмотности в сферу дошкольного образования. В рамках этого проекта были созданы ресурсы для преподавательского состава, были переведены путеводители зарубежных авторов, книжки для детей, проведены семинары для преподавателей. «Заинтересованность была очень большая, для участия в семинарах получили 700 заявок из разных регионов Армении. Люди за свой счет приезжали в Ереван, чтобы принять участие», - отметила она.

Мурадян также отметила, что в рамках этой программы Клуб общественной журналистики разрабатывает Площадку открытых источников (ПОИ), где будут собраны все открытые источники, которые есть, будет создана база, и каждый желающий может в одном месте найти необходимую для себя информацию.

Проблема дезинформации более чем актуальна в мире, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" основатель и генеральный директор американской компании Mythos Labs Приянк Матур. Компания осуществила ряд программ против дезинформации в Европе, Азии и в странах Африки.

По его словам, дезинформация в основном распространена в политической, медицинской и других сферах, где она используется для продвижения своих стратегических целей. Матур считает, что медиаграмотность следует сделать частью школьной образовательной программы. «К примеру, в Индии мы разработали сайт smailmodul.com, который работает именно по такому принципу. Это программа для детей от 13 до 15 лет. Здесь привлекаются комики, чтобы посредством них передать азы медиаграмотности», - добавил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.