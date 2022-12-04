Погиб солдат азербайджанской армии

04 декабря 2022, 23:44

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От огнестрельного ранения скончался военнослужащий Министерства обороны Азербайджана Мамедов Эльнур Агазаде оглы.

"Кавказский узел" сообщал, что 28 ноября воинской части в селе Зар Кельбаджарского района найден мертвым солдат Нуреддин Мирзазаде. Военный погиб в результате несчастного случая, заявило Минобороны.

О смерти Эльнур Агазаде оглы Мамедова сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев, информировало сегодня, 4 декабря агентство "Туран". По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Напомним также, в октябре военная прокуратура Азербайджана сообщила, что в воинской части найден мертвым военнослужащий Мирсалех Джаббаров, расследуется дело о доведении до самоубийства.

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