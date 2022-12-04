Правозащитники в Грузии потребовали от властей соблюдать права инвалидов

04 декабря 2022, 07:05

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Инвалиды в Грузии не могут полноценно участвовать в общественной жизни, поскольку власти страны игнорируют рекомендации Комитета по правам инвалидов. Между тем, защита прав уязвимых групп населения является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, отметили в совместном заявлении ряд грузинских правозащитных организаций.

Несколько десятков активистов и правозащитных организаций в Грузии обратились к властям страны с совместным заявлением, в котором потребовали соблюдения прав людей с ограниченными возможностями.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что среди рекомендаций Европейской комиссии из 12 пунктов, которые власти Грузии должны выполнить, чтобы получить статус страны-кандидата в Европейский союз, пункт №8 говорит о защите прав уязвимых групп населения, в том числе инвалидов", – привел минувшей ночью на своем сайте телеканал "Рустави 2" цитату из совместного заявления.

Игнорирование властями Грузии рекомендаций Комитета по правам инвалидов в течение года с момента его создания говорит о том, что этот комитет не выполняет функцию, для которой был создан. Комитет не может способствовать соблюдению прав инвалидов, не обеспечивает координацию между ведомствами и не может инициировать рассмотрение тех или иных вопросов, касающихся соблюдения прав инвалидов. Но самое главное, что комитет не может способствовать полноценному участию инвалидов в общественной жизни, сказано в заявлении.

Подписанты призвали власти Грузии создать специальную комиссию, которая займется рассмотрением рекомендаций и требований правозащитников и активистов по вопросам о соблюдении прав инвалидов, и обеспечить эту комиссию финансированием. Кроме того, авторы совместного заявления потребовали встречи с премьер-министром Грузии, передал минувшей ночью на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

"Сообщество людей с ограниченными возможностями будет критически настроено, и мы будем использовать все международные площадки, в том числе и Комитет ООН, где на март 2023 года запланировано рассмотрение доклада Грузии о выполнении Конвенции по правам человека", – сказано в заявлении.

Заявление подписали 34 правозащитные организации и 18 активистов.

"Кавказский узел" ранее писал, что 17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза. Власти ЕС обозначили 12 пунктов, которые должны выполнить власти страны. Среди них указаны деолигархизация, свобода СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьба с коррупцией и организованной преступностью. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и заявил, что готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты".

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