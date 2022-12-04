04 декабря 2022, 04:11

Режим чрезвычайной ситуации из-за качества воды снят в Каменске-Шахтинском

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Качество водопроводной воды в Каменске-Шахтинском улучшилось, в связи с чем местные власти приняли решение снять режим чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел" , 22 октября в Каменске-Шахтинском из-за грязной воды также был введен режим ЧС. Мэрия города запретила употреблять воду из водопровода из-за превышения содержания в ней бромдихлорметана и дибромхлорметана. 31 октября он был снят. 2 ноября следствие отчиталось о начале расследования уголовного дела по этому поводу. 16 ноября в городе был вновь введен режим чрезвычайной ситуации, жителям Каменска-Шахтинского рекомендовано не использовать воду из-под крана из-за превышения вредных веществ в пробах. Горожанам организован подвоз воды, проинформировала администрация города. Однако местные жители пожаловались на проблемы с подвозом воды.

Администрация Каменска-Шахтинского отменила 3 декабря режим ЧС, введенный 16 ноября в связи из-за превышения концентрации бромдихлорметана и дибромхлорметана в водопроводной воде. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, пишет 1rnd.ru.

Эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Владимир Поддубецкий, ссылаясь на результаты новых исследований воды, заявил, что режим ЧС можно снять, так как качество воды улучшилось, и горожане могут использовать воду "без ограничений".

Глава города Владимир Шевченко подтвердил, что режим ЧС снят, а также сообщил, что планируется брать еще пробы воды, информирует 161.ru.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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