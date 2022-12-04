Травмированному сварщику из Моздока вновь отказано в возбуждении уголовного дела

04 декабря 2022, 02:13

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Житель Моздока Али Магомедов, который пытается доказать, что получил тяжелый травмы во время работы, вновь получил отказ в возбуждении уголовного дела, рассказала его супруга Залина Елхоева. По ее словам, трудовая инспекция также пришла к выводу, что несчастный случай не был производственным. Адвокат Анас Эльмурзаев считает такое решение незаконным.

Как писал "Кавказский узел", житель Моздока Али Магомедов получил тяжелые травмы во время работы, заявила его супруга Залина Елхоева. Работодатель отрицает, что работы выполнялись в рабочее время, а следователь необоснованно отказал в возбуждении уголовного дела, рассказал адвокат Анас Эльмурзаев.

Следственный отдел по Моздокскому району СКР по Северной Осетии 16 октября 2022 года отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе о получении тяжелых травм Али Магомедовым при выполнении работ (копии документов есть в распоряжении "Кавказского узла"). При этом 8 ноября в своем Telegram-канале Следком информировал, что председатель ведомства Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело Магомедова.

Супруга Али Магомедова Залина Елхоева рассказала 3 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что получила еще один отказ в возбуждении уголовного дела.

«После сообщения о том, что дело взял на свой контроль Бастрыкин, с нами стал разбираться уже комитет по особо важным делам во Владикавказе. Я пожаловалась на то, что не проводится полностью расследование, не опрашиваются свидетели с нашей стороны, ущемлялись наши права и искажались факты. В итоге мы получили второй отказ о возбуждении уголовного дела», - рассказала она .

По ее словам, трудовая инспекция, которая также расследовала инцидент с участием супруга, также заключила, что несчастный случай не может квалифицироваться как произошедший на производстве.

Елхоева также сообщила, что добивается ознакомления с результатами следственной проверки, но пока безрезультатно. «Я написала заявление с просьбой ознакомиться с результатами проверки еще 17 октября. Следком Моздока меня проигнорировал. Хотя по закону они должны мне в течении трех дней представить копии. Теперь отправила ходатайства во Владикавказ, жду результата», - сообщила она.

Обращение от жительницы Моздока Залины Елхоевой поступило в Telegram-канал "Кавказского узла" 11 ноября. "Муж, единственный кормилец в семье, сломал позвоночник на работе (работает сварщиком в "Газпроме"), и сейчас ему отказываются выплачивать компенсацию... Али Магомедов получил перелом левой лопатки. У него были сломаны 15 рёбер и грудина, 12-й грудной позвонок, поперечные отростки первого поясничного позвонка. И это только часть увечий, которые получил мой муж", – написала Елхоева. Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Адвокат Анас Эльмурзаев считает решение об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и планирует подавать жалобы в вышестоящие ведомства. По его словам, руководство предприятия, где работал его подзащитный, признало, что направляло его для проведения работ "якобы с целью осмотра для соблюдения охранной зоны". "Но при этом сам же следователь в своем постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указал, что разрешения местной администрацией на проведение земляных работ у этих лиц не было <...> Если они признают, что сварщик был направлен туда, значит автоматически они направляют его на производство, а сварщик, несмотря на то, что они якобы дали задание лишь проверить соблюдение охранной зоны, не является инженером - это не входило в его компетенцию. Но он обязан выполнять поручения руководства. В это связи утверждение инспекции труда, что это не производственная травма не соответствует действительности. Последнее решение мы обжаловали, оно незаконно необоснованно. Если следственные органы не дадут нам должной оценки, мы планируем обратиться в суд», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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