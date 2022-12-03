Три квартиры признаны непригодными для проживания после взрыва в Камызяке

03 декабря 2022, 19:20

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Квартира жилого дома в Камызяке, в которой произошел взрыв, и две смежные квартиры признаны непригодными для проживания, сообщил губернатор Астраханской области. Власти пообещали отремонтировать эти квартиры.

Как писал "Кавказский узел", взрыв в одной из квартир пятиэтажного дома в Камызяке произошел сегодня утром. Собственник этой квартиры госпитализирован в ожоговое отделение больницы. Эвакуированы 114 человек, из них 12, в том числе ребёнок и подросток, расположены в пункте временного размещения, остальные размещены у родственников. Все повреждения в доме, "если это станет возможным по результатам экспертизы", будут устранены за счет бюджета, пообещал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Согласно результатам обследования дома, для проживания пригодны все квартиры, за исключением той, в которой произошел взрыв, и двух смежных, сообщил Игорь Бабушкин. "Электричество в дом уже подали. Жильцы смогут вернуться в них уже сегодня. Каждому в случае необходимости поможем. Все разрушения от взрыва в квартирах и подъездах восстановим. Дал поручение сделать это в трехдневный срок", - написал он в своем телеграм-канале.

В трех квартирах, признанных непригодными для проживания, представители властей сделают ремонт, пообещал губернатор. "Проектные работы начнутся в понедельник (вероятно, речь про 5 декабря. – Прим. "Кавказского узла"). В данный момент жильцы находятся у родственников, а пострадавший - в больнице. При необходимости предоставим временное жилье", - говорится в публикации.

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