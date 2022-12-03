Более сотни жильцов дома в Камызяке эвакуированы после взрыва

03 декабря 2022, 14:48

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Один человек пострадал при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Камызяке, 114 жильцов эвакуированы, 12 из них отправлены в пункт временного размещения. Взрыв произошел после утечки газа, предположили следователи.

Взрыв в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Камызяке произошел сегодня около пяти часов утра (около 4 мск), сообщает "Интерфакс-Юг".

В результате взрыва пострадал жилец этой квартиры, 1977 года рождения. "С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы", - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

Эвакуированы 114 человек, добавил губернатор. "12 из которых, в том числе один ребёнок и один подросток, расположены в пункте временного размещения. Остальные размещены у родственников", - написал он.

Бабушкин сообщил, что распорядился создать оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента, а сам посетил один из пунктов временного размещения. "Пообщался с жителями дома в ПВР. Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан. Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут восстановлены за счёт нашего бюджета", - заверил губернатор.

Пункт временного размещения оборудован в расположенном неподалеку лицее, сообщил Игорю Бабушкину на месте инцидента один из чиновников. Ожоги либо другие травмы, кроме госпитализированного мужчины, никто не получил, отчитался он главе региона на видео, которым проиллюстрирована публикация губернатора.

В районе пятиэтажки введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил Игорь Бабушкин жильцам дома в пункте временного размещения. Он пообещал пострадавшим жильцам, что их разместят в гостинице, говорится в другом видео, опубликованном в телеграм-канале главы региона.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета, которое начало процессуальную проверку в связи со взрывом.

"В ходе проверки установлено, что в 5 часов утра 3 декабря 2022 года произошел хлопок газа в кухне квартиры, расположенной на 5-м этаже дома по улице М.Горького в г. Камызяке… В результате инцидента пострадал собственник квартиры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в публикации.

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