Вновь отменен оправдательный приговор хозяйке банкетного зала "Лайли"

03 декабря 2022, 06:00

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В пятый раз Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор владелице банкетного зала "Лайли", при пожаре в котором в 2016 году погибли 11 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", владелица махачкалинского банкетного зала "Лайли", при взрыве в котором погибли 11 человек, была обвинена по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", предусматривающей до 10 лет заключения. В январе 2019 года суд признал ее невиновной, но в сентябре того же года Верховный суд Дагестана направил дело на новое рассмотрение. 3 августа текущего года Ленинский районный суд Махачкалы вновь рассмотрел дело, но вновь оправдал владелицу банкетного зала. Прокуратура подала апелляцию, 13 ноября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана снова отменила решение районного суда.



1 августа 2016 года при взрыве газа в "Лайли" пострадали 27 человек, 11 из них погибли. По версии следствия, собственница "Лайли" установила газовый баллон в подвале банкетного зала, нарушив требования пожарной безопасности. Взрыв произошел из-за разгерметизации баллона.

Верховный суд Дагестана вновь рассмотрел уголовное дело владелицы банкетного зала "Лайли", где в августе 2016 года произошел взрыв. Она обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховного суда республики.

"Уголовное дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций. Так, крайним приговором суда первой инстанции (Ленинский районный суд г. Махачкалы) от 28 октября 2021 года Маммаева Д.С. была оправдана по предъявленному обвинению в связи с непричастностью к совершению преступления", - сообщает суд.

В сообщении отмечается, что Верховный суд Дагестана указал на то, что "исследованные судом первой инстанции доказательства не получили надлежащей оценки", в связи с чем "апелляционным определением от 17 декабря 2021 года" судебный акт был отменен, а уголовное дело - направлено на рассмотрение того же суда, но иным составом суда.

Суд сообщает, что обвиняемая, "не дожидаясь результата этого рассмотрения", обжаловала определение Верховного суда Дагестана в Пятом кассационном суде общей юрисдикции, который не согласился с выводами республиканского суда и отменил его решение и направил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

По его результатам Верховный суд Дагестана вновь отменил оправдательный приговор, мотивируя решение тем, что были допущены существенные нарушения норм процессуального закона, в том числе имеются противоречия в предъявленном обвинении. Суд передал дело на новый пересмотр в суд первой инстанции в ином составе.

Комментариями обвиняемой или ее представителей "Кавказский узел" также не располагает.

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