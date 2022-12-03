Ильхам Асланоглу приговорен к новому сроку

03 декабря 2022, 05:01

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За неделю до освобождения из тюрьмы азербайджанский юрист Ильхам Асланоглу был приговорен к полутора годам тюрьмы по обвинению в клевете.

Как писал "Кавказский узел", юрист Ильхам Асланоглу 28 января был приговорен к пяти месяцам ареста по обвинению в клевете. Асланоглу неправомерно признан виновным, так как не выражал свою позицию, а был лишь ведущим программы, в которой звучали обвинения, прокомментировал приговор адвокат. 5 марта апелляционная инстанция прекратила уголовное преследование и освободила Асланоглу из-под стражи. Отец погибшего военного отказался от претензий к Асланоглу из-за разоблачений по "Тертерскому делу", пояснил сам осужденный. 9 июня суд в Азербайджане назначил юристу шесть месяцев лишения свободы, признав его виновным в клевете после публикации видео о "Тертерском деле". Правозащитники призвали освободить Асланоглу.

Активисты считают, что Ильхама Асланоглу преследуют за разоблачения преступлений, совершенных военными против своих сослуживцев в рамках "тертерского дела". Асланоглу известен по выступлениям в интернете и из-за разоблачений по "Тертерскому делу", он был исключен из коллегии адвокатов Азербайджана, сообщили правозащитник Намизад Сафаров и сын юриста Аслан Ильхамоглу.

За неделю до освобождения из тюрьмы срок содержания под стражей юриста Ильхама Асланоглу был продлен. Новый обвинительный приговор был вынесен 2 декабря Мингечявирским городским судом, пишет "Meydan.az".

Асланоглу был признан виновным по статье 147.2 Уголовного кодекса Азербайджана (клевета по обвинению в совершении тяжкого преступления) и приговорен к полутора годам лишения свободы.

В клевете Асланоглу обвинил адвокат Матлаб Османов. Асланоглу отверг обвинения и попросил суд отклонить иск, а также назначить экспертизу, чтобы определить, носят ли его слова клеветнический характер.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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