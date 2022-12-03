Подписчиков Тумсо встревожил перерыв в публикациях на фоне слухов об убийстве

03 декабря 2022, 02:04

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Тумсо Абдурахманов не публиковал в своем канале видео после 7 ноября, когда он объявил о начале работы политической партии "Голос Чечении". Подписчики блогера, который ранее делал публикации не реже раза в неделю, встревожены отсутствием новостей от Тумсо на фоне слухов о его убийстве.

Как писал "Кавказский узел", впервые информация о вероятном убийстве Тумсо Абдурахманова появилась 1 декабря в телеграм-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели". Позднее сам канал опроверг это сообщение. Однако телеграм-канал "Кавказ Фронт", поддерживающий российскую военную операцию на Украине, поздно вечером 1 декабря опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумсо Абдурахманова. В сообщении утверждается, что Абдурахманов убит. В комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Арслан Гусейнов, убитый ранее. Представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы указали "Кавказскому узле", что публикации в телеграм-каналах об убийстве Тумсо не выглядят достоверными.

Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а также становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. 7 октября 2021 года стало известно, что Тумсо Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца.На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"".

В Youtube-канале Тумсо Абдурахманова последнее видео "Легитимность власти и безграмотность ее жаждущих" было опубликовано 7 ноября. В целом он публикует свои видеоролики регулярно, примерно раз в неделю. Столь длительных перерывов между публикациями на канале в 2022 году не было. - а сюда добавь, что он о партии говорит в последнем видео

На видео блогер рассказывает о начале работы политической партии "Голос Чечении". При этом Тумсо говорит о начале работе как о "нашем запуске"

Под роликом пользователи задают вопрос Тумсо, все ли с ним в порядке. "Тумсо лучший, я надеюсь, что он жив", - написал Aslan Kushanashvili.

"Брат наш Тумсо, отзовись, пожалуйста, в сети ходят нехорошие, так сказать, новости о том, что якобы тебя убили, обрадуй нас новостью, что ты жив", - обращается к блогеру Чуждый.

"А почему его брат не дает информацию, обычно Тумсо предупреждает, когда стрим не состоится в телеграмме. Вчера (1 декабря) он не предупредил, на его месте я бы каждые несколько месяцев менял бы хату и не контактировал бы ни с кем в Швеции", - интересуется Billy Milligan.

"Ну так что? Будет опровержение? Уже сутки прошли. У меня двоякие чувства. С одной стороны он против моей страны, с другой он очень смелый, это вызывает уважение и он просто хотел спокойно жить в Чечне, не повезло нарваться на мэра", - отмечает qwerty123484.

"В этот раз додумались взять что-то посущественнее молотка", - отметил Horatius, напоминая о попытке покушения на Тумсо в феврале 2020 года.

26 февраля 2020 года именно в этом городе на него было совершено покушение. Блогер смог обезоружить мужчину, который проник в его квартиру с молотком. 11 января 2021 года суд в Швеции приговорил. признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Обвиняемые приговорены к тем срокам, которые запрашивал прокурор. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась. Апелляционный суд 1 апреля увеличил срок наказания Мамаеву до 12 лет лишения свободы. Обвинение Шапиаевой было переквалифицировано по более мягкой статье, срок ее заключения уменьшен с восьми лет до полутора.

Брат Тумсо Мохмад Абдурахманов на своем Youtube-канале последнее видео опубликовал 21 апреля текущего года, с тех пор канал неактивен.

В телеграм-канале Тумсо "ABU SADDAM SHISHANI" последняя публикация сделана 30 ноября. В этот день был сделан один перепост публикации из другого канала и опубликована краткая заметка, однако сложно утверждать определенно, что эти действия в канале произвел лично Тумсо.

Анзор Масхадов призвал родных Тумсо прокомментировать слухи

Сын Аслана Масхадова Анзор Масхадов опубликовал 1 декабря на своем Youtube-канале "Nizam Channel" видео "Про слухи об убийстве Тумсо Абдурахманова. Мы не боимся смерти!". По данным на 02.00 мск сегодня, 3 декабря оно набрало 1,1 тысячи лайков и 616 комментариев.

На видео Масхадов поделился своими мыслями по поводу информации о покушении и убийстве Абдурахманова. "Конечно, было бы хорошо, если бы об этом рассказали бы его близкие люди", - отметил он.

"Раньше были такие случая нападения <...> Была попытка убийства Тумсо, убивали и других людей, которые высказывали правду и выступали с критикой. И мы знаем, прекрасно понимаем, что у нас были враги и они еще добавились. И это те, кто сейчас активизировались, и активизировали свои атаки на наших активистов", - сказал Масхадов.

Он вновь попросил родных Тумсо рассказать, что произошло. "Мы получаем информацию о том, что Тумсо Абдурахманов убит. Мы также через свои контакты узнали и другую информацию, противоположную этой, что все неправда, что все хорошо", - отметил автор видео, добавив просьбу не распространять информацию об убийстве, пока все не выяснится.

Комментаторы выразили надежду, что он жив. "Тумсо - крепкий орешек, ИншаАллах, он жив, я верю", - написал oum visk.

"Будем просить Всевышнего, чтоб Тумсо был жив", - отметил Ratmir Khaniyev.

"Надеюсь, это чья-то злая шутка, и с Тумсо все хорошо", - переживает Василий Долгарев.

"Как так? Тумсо, пусть Аллах оберегает тебя, ты светлый человек", - пожелал Анвар Байжанов.

Блогер Ислам Белокиев опубликовал 1 декабря в своем телеграм-канале "Мысли Ислама" короткое видео, на котором заснят убитый мужчина с бородой, отдаленно похожий на Тумсо. Автор видео демонстрирует пулевое ранение на груди покойного.

"Успокойтесь, братья, это не Тумсо. Этот человек (Арслан Гусейнов) был убит еще в феврале 2021 года. Я сам пока ничего не знаю, что случилось с Тумсо и случилось ли с ним что-либо вообще. Как и вы надеюсь на лучший исход, ИншаАллах", - прокомментировал он видеоролик (16,8 тысяч просмотров по данным на 02.00 мск сегодня, 3 декабря, комментарии под публикацией отключены).

Арслан Гусейнов был убит в Киеве в октябре 2019 года, пишет "Цензор.нет" со ссылкой на бывшего нардепа Игоря Мосийчука.

Нападение на Тумсо Абдурахманова в феврале 2020 года произошло в шведском городе Евле, где он на тот момент проживал. Полиция Швеции на официальном сайте сообщила о происшествии 1 декабря в Евле. По данным ведомства, около 23.17 по местному времени на улице Kaserngatan был найден раненый мужчина. Его на "скорой" доставили в больницу, травмы были неопасными для жизни.

Кроме того, 15 ноября полиция Швеции сообщала об убийстве в Евле. В районе Сёдер был найден молодой человек с признаками насильственной смерти. Полиция пришла к выводу, что он стал жертвой преступления, 22 ноября по этому делу был задержан один человек.

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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