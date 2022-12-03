Житель Ингушетии получил условный срок за комментарии в соцсети

03 декабря 2022, 00:06

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Суд в Назрани счел комментарии о бывшем главе Ингушетии Юнус-Беке Евкурове, оставленные в соцсети в связи с приговором лидерам ингушского протеста, призывами к экстремисткой деятельности и приговорил жителя Сунжи Илеза Хамхоева к полутора годам условного срока.

Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года до конца июня 2019 года. С октября 2018 года противники соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии. С 8 июля 2019 года занимает пост заместителя министра обороны России.

Назрановский районный суд Ингушетии приговорил 31-летнего Сунжи Илеза Хамхоева к полутора годам условного срока из-за негативного комментария о замминистра обороны России и бывшем главе Ингушетии Юнус-Беке Евкурове, сообщил 2 декабря правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Хамхоева признали виновным в призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ) из-за комментариев в декабре 2021 года к посту в Instagram** о приговорах лидерам ингушского протеста. По версии обвинения, в этих публикациях мужчина обвинил соратников замминистра обороны РФ и экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в преследовании активистов и призвал к сопротивлению им, указано в публикации.

На сайте Назрановского районного суда информация в разделе "Судебное делопроизводство" на 23.50 мск 2 декабря недоступна.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их, после этого началось уголовное преследование участников митингов. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи годам и шести месяцам. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.