Пенитенциарная служба Азербайджана отреагировала на обращения жены Багирзаде

02 декабря 2022, 21:20

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Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде, который голодает седьмой день в знак протеста против давления в колонии, находится под медицинским наблюдением, сообщили его супруге в Пенитенциарной службе Азербайджана. Отсутствие звонков от мужа в ведомстве пояснили его протестом в связи с изъятием радиоприемника, сообщила Исмаилзаде.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде объявил в колонии голодовку после оскорбления со стороны замруководителя пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию. Представитель Пенитенциарной службы 28 ноября заявил, что информация о голодовке Багирзаде не соответствует действительности. Близкие и адвокаты Багирзаде опровергли сведения Пенитенциарной службы и сообщили, что теолог продолжает голодовку. Адвокат Багирзаде 30 ноября сообщил, что состояние Багирзаде ухудшилось, при этом он не изолирован от других заключенных и не находится под медицинским наблюдением. Пенитенциарная служба не дает информации о состоянии Багирзаде, указал 1 декабря правозащитник Руфат Сафаров.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Замначальника Пенитенциарной службы Азербайджана Мирсалех Сеидов принял сегодня супругу лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде Лейлу Исмаилзаде и члена правления этого движения Агали Яхьяева, сообщила сегодня Исмаилзаде.

"Наконец сегодня последовала реакция на наше обращения в Пенитенциарную службу в связи с тем, что несмотря на проведение Талехом голодовки, ему не позволяют уже пятый день звонить домой. Нас пригласили на встречу с Мирсалехом Сеидовым. В ходе встречи он позвонил начальнику колонии № 12. Тот подтвердил, что Талех проводит голодовку. По словам начальника колонии, "самочувствие у него нормальное" и он находится под медицинским наблюдением", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Начальник колонии также сообщил, что его заместитель не хотел оскорбить Талеха, отметила Исмаилзаде "Дескать, произошло "недоразумение". Замначальника якобы "сочувствовал" и имел в виду, что "когда осужденные находятся длительное время в тюрьмах, их семьям приходится тяжело, они нуждаются в заботе, а вовсе не оскорблял членов семьи", - рассказала Исмаилзаде корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе сообщили, что Багирзаде сам отказывается от звонков домой. "По их словам, Талех не звонит и таким способом протестует против того, что у него отобрали радиоприемник. Мирсалех Сеидов обещал решить вопрос с радиоприемником, а также предоставить Талеху сегодня внеочередную возможность для звонка. Но уже вечер, он не позвонил. Надеемся, что завтра позвонит. В любом случае, пока Талех не позвонит сам, мы, члены его семьи, будем считать, что он продолжает голодовку. Талех говорил мне, что пока он сам не скажет мне о прекращении голодовки, другим источникам не доверять", - сказала Исмаилзаде.

Он подчеркнула, что голодовка продолжается уже седьмой день.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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