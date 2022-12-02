Контрактнику из Северной Осетии отказано в отпуске после возвращения с Украины

02 декабря 2022, 20:29

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Бывший военнослужащий Алан Тибилов требовал предоставить ему дополнительный отпуск в связи с участием в военной операции на Украине, после возвращения с которой он был уволен со службы. Гарнизонный военный суд во Владикавказе не нашел оснований для удовлетворения его иска.

Бывший военнослужащий российской армии Алан Тибилов из Северной Осетии после участия в военной операции на Украине подал в суд из-за недополученного отдыха и неоплаченного отпуска, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Тибилов просил признать незаконным и отменить приказ командира войсковой части об исключении из списков личного состава воинской части, обязать восстановить его в списках личного состава воинской части и предоставить дополнительный отдых за период участия в специальной военной операции, следует из информации на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда.

Как указано в решении суда Тибилов находился в зоне военной операции с 13 мая по 8 июля, после чего был уволен в связи с истечением контракта. В суде Тибилов пояснил, что исключении из списков личного состава воинской части он полностью был обеспечен установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением, ему предоставлены в полном объеме отпуска.

Командир воинской части на заседание, которое состоялось 24 ноября, не явился. В документах поступивших из части указано, что, начиная с 10 октября 2021 года, Тибилов был в отпуске 63 дня. Суд не нашел оснований для предоставления дополнительного отдыха и отказал у удовлетворении иска.

"Кавказский узел" также писал, что Владикавказский гарнизонный военный суд отказал в исках Алану Дзагоеву и Магомеду Рабаданову, требовавших признать, что они получили ранения во время специальной военной операции.

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