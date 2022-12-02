Жители Волгограда пожаловались на загрязнение воздуха

02 декабря 2022, 19:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Краснооктябрьский район утром спустился оранжевый смог, выбросы жители связали с работой металлургического предприятия "Красный Октябрь". Выбросы с "Красного Октября" содержат диоксид азота, загрязнение воздуха этим веществом провоцирует заболевания легких, указали эколог Елена Васильева и врач Виктория Пономарева.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2018 года стало известно, что руководство волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" подписало контракт на строительство системы газоочистки. При этом местные жители заявили, что комбинат продолжает загрязнять город вредными выбросами.

Жители Краснооктябрьского района Волгограда утром 2 декабря сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что их жилой микрорайон накрыл "лисий хвост" - выброс смога терракотового цвета, источником которого обычно является металлургический завод "Красный Октябрь".

Елена Смоленкова проживает с мужем и тремя малолетними детьми в частном секторе на улице Кубинской. Арендуют там жилой дом. Женщина утром развесила на своем дворе постиранное белье. После обеда белье покрылось коричневой пылью, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". "Пришла с работы на обед. И такое вот увидела – белье легкого рыжего цвета. Плохо то, что постоянные выбросы металлургов, по моему убеждению, являются причиной появления аллергии у моей младшей дочери", - сказала она.

По словам Елены, семья собирается менять место жительства. Они намерены переехать "подальше от заводов". "Тут плохо жить. Постоянные выбросы. Постоянно с закрытыми форточками живем", - сказала собеседница.

Корреспондент "Кавказского узла" посетил жилые микрорайоны, прилегающие к проспекту Ленина. Воздух здесь был наполнен рыжеватой дымкой с легким запахом ржавчины.

Местные жители устали жаловаться на "Красный Октябрь", возмутилась пенсионерка Антонина Перфильева. "Нам говорят, что завод вот-вот наладит современную систему очистки и выбросы прекратятся, но этого не происходит. Уж лет 10 обещаниями кормят", - возмутилась она.

По словам Перфильевой, она связывает заболевание бронхиальной астмы с давним соседством с металлургическим комбинатом. Перфильева рассказала, что 45 лет прожила в этом "неблагополучном районе". "Летом форточку не откроешь. Зимой тоже задыхаемся. Этот смог вроде не пахнет сильно, не навязчивый такой. Но постоянно дышать этим дымом опасно", - сказала пенсионерка.

Работник коммунальной службы Евгений Курдяков сказал, что давно не обращает внимание на выбросы. "Дымит. Не без этого. Но это терпимо. Я лично не страдаю от смога", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Студент колледжа Виктор Самохвалов рассказал, что живет в этом районе с детства. По его словам, он болен астмой.

"Все мои болячки от этого неудачного места проживания. А что делать? Родители тут купили квартиру. Вынуждены жить. Окна выходят на "Красный Октябрь". Раз в неделю наблюдаю эти "лисьи хвосты" (выбросы смога). Они любят их по выходным устраивать. Привыкнуть к этому невозможно", - заявил Виктор Самохвалов.

Корреспондент поднялся на вершину Мамаева кургана. С высоты стали понятны масштабы выброса. Смог накрыл само металлургическое предприятие. Сильный ветер с Волги разнес "лисий хвост" по прилегающим к промышленной зоне микрорайонам Краснооктябрьского района и части Дзержинского района.

Главный загрязнитель, который присутствует в "лисьих хвостах" "Красного Октября" - диоксид азота, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" эколог, директор Информационного центра "Волгоград-Экопресс" Елена Васильева.

"С недавних пор после изменения законодательства надзорные органы не могут без санкции прокуратуры осуществлять проверки работы подобных предприятий. Прокуратура же согласовывает такие проверки, только если будет доказана явная угроза для здоровья людей. Поэтому вход для надзорных органов и экологических организаций на предприятие закрыт", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Загрязнения воздуха диоксидом азота могут вызывать у людей эмфизему (хроническое заболевание легких) и бронхит, сообщила врач Виктория Пономарева. "Первое время воздействие диоксида азота почти незаметно. Симптомов никаких нет. Но при длительном воздействии или при мощном выбросе симптомы тут же появляются – слабость, боли в области груди, головные боли, кашель и спазмы. Для жителей Краснооктябрьского района бронхит вообще заболевание достаточно распространенное", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь завода "Красный Октябрь" Людмила Пылина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что выбросов на предприятии не зафиксировано. "Металлургическое предприятие работает в штатном режиме, мощных выбросов в атмосферу зафиксировано не было".

В областном комитете природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства отметили, что к ним жалобы от граждан на выбросы металлургического завода не поступали. Все телефоны регионального Роспотребнадзора, указанные на официальном сайте ведомства, оказались выключены.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.