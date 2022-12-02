Уроженец Ставрополья осужден на 16 лет за причастность к сирийским боевикам

02 декабря 2022, 11:33

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Суд приговорил жителя Ставрополья Заура Юнусова к 16 годам колонии, признав его участником вооруженного формирования боевиков в Сирии.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края Заура Юнусова, посчитав доказанной его вину в участии в запрещенном в России вооруженном формировании "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", сообщило со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Суд пришел к выводу, что 5 октября 2013 года Юнусов прибыл в Сирию, где вступил в "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и принес присягу ее руководителю. "Юнусов до конца декабря 2013 года, вооруженный огнестрельным автоматическим оружием и боеприпасами к нему, участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики, осуществлял охрану территорий, сооружений и имущества, осуществлял поиск раненых и их транспортировку", - процитировало 1 декабря сообщение суда агентство.

В 2014 году, по версии следствия, Юнусов прошел обучение по физической и минно-взрывной подготовке для дальнейшего участия в незаконном вооруженном формировании.

Заур Юнусов признан виновным по части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сообщило агентство.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде, отмечается в публикации, размещенной вечером 1 декабря на сайте суда. О том, что Юнусов - житель Северного Кавказа, в сообщении не говорится.

"Кавказский узел" писал также, что 26 июня 2019 года суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева, признав его участником группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар". По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам. В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

В октябре 2021 года к 12 годам колонии строгого режима был приговорен 37-летний житель Ставропольского края Алишер Курбанов. Военный суд в Ростове-на-Дону пришел к выводу, что с 2013 года по 2014 год, а также в 2016 году Курбанов был членом "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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