Суд отказался отменить штраф кубанскому активисту Вотановскому

02 декабря 2022, 03:06

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Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Краснодара, который оштрафовал активиста Виталия Вотановского по статье об участии в нежелательной организации за репост.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 октября Ленинский суд Краснодара оштрафовал автора телеграм-канала "Титушки Краснодара" Виталия Вотановского на 5 тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации за репост сообщений в социальной сети. Суд объявил репост расследовательского проекта Bellingcat* «сотрудничеством с нежелательной организацией» и не принял к сведению довод Вотановского, что последнюю ссылку на этот проект он разместил за несколько месяцев до его признания нежелательной организацией.

Виталий Вотановский и активист Виктор Чириков были задержаны 16 сентября после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. В тот же день их отпустили из полиции, однако затем суд известил Вотановского о предстоящем заседании по его административному делу об участии в нежелательной организации.

Вотановский обжаловал штраф за репост в краевом суде, однако суд, рассмотрев его жалобу, оставил штраф в силе, сообщило 1 декабря издание "Кавказ.Реалии"**.

Административная статья 20.33 КоАП России, по которой был оштрафован активист, предусматривает для граждан штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Жалоба Вотановского была рассмотрена утром 30 ноября, решение районного суда оставлено без изменения, указано в карточке дела на сайте краевого суда. Сам Вотановский по состоянию на 23.57 мск 1 декабря не прокомментировал в своем Telegram-канале решение суда.

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* 13 июля 2022 года внесено Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

** издание внесено Минюстом в список СМИ-иностранных агентов

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.