Баку отверг резолюции палат парламента Франции

01 декабря 2022, 12:33

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МИД Азербайджана отверг принятую Национальным собранием Франции резолюцию относительно армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. 30 ноября депутаты Национального Собрания Франции (нижняя палата французского парламента) единогласно приняли резолюцию с осуждением агрессивных действий Азербайджана в отношении Армении.

Принятая 30 ноября 2022 года нижней палатой парламента Франции резолюция является очередной провокацией против Азербайджана, заявило внешнеполитическое ведомство в Баку, охарактеризовав резолюцию как «полную лжи и клеветы»

«Резолюция направлена на нанесение ущерба процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по установлению мира и стабильности в регионе. Данная резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз ярко демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, которая тем самым не может являться нейтральным и справедливым посредником» (перевод корреспондента "Кавказского узла"), - говорится в распространенном 1 декабря комментарии МИД Азербайджана.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что на слушаниях представитель правительства Франции фактически поддержал резолюцию, что, как считают в Баку, «еще раз свидетельствует о том, что за этой резолюцией стоит правительство этой страны, которое в последнее время открыто выступает на различных платформах с антиазербайджанскими инициативами».

Напомним, Франция наряду с США и Россией является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

МИД Азербайджана также упрекнул Францию за то, что она, выполняя роль посредника, "не стремясь к урегулированию конфликта".

«Показателем предвзятости Франции является то, что после того, как Азербайджан самостоятельно урегулировал конфликт, против нашей страны стала открыто вестись клеветническая кампания, выдвигаются обвинения. Решительно отвергаем эту резолюцию, как и другие провокационные шаги, предпринятые Францией, в том числе резолюцию, принятую ранее Сенатом этой страны», - подчеркивается в комментарии МИД Азербайджана.

Однако в МИД Франции заявили, что резолюции палат французского парламента (Сената и Национальной ассамблеи), содержащие призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальной линии Парижа.

"Эта инициатива парламентариев не является официальной позицией французского правительства и была принята совершенно независимо, в соответствии с принципом разделения властей", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Франции на брифинге 30 ноября, слова которого приводит ТАСС.

По словам дипломата, позиция французского правительства хорошо известна. Он напомнил заявления министра иностранных дел Катрин Колонна о том, что "Франция будет продолжать побуждать стороны продвигаться вперед на переговорах, чтобы воспользоваться возможностью достижения мира".

Напомним также, что власти Нагорного Карабаха приветствовали принятие резолюции Сенатом Франции. Армянские политологи указали, что резолюция пока не будет иметь практического значения, но может стать инструментом давления на Азербайджан.

Сенат Франции обращается в своей резолюции по Азербайджану к правительству своей страны, однако оно не обязано рассматривать все предложения парламентариев и не мотивировано это делать на фоне заинтересованности Европы в азербайджанских газе и нефти, указали российские политологи.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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