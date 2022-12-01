Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

01 декабря 2022, 09:25

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Минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военнослужащих, расположенные на армяно-азербайджанской границе, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе в сентябре. Так, 30 ноября Азербайджан заявил, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении отвергло эти обвинения.

Азербайджанские военные минувшей ночью обстреляли позиции армянских военных, заявило Минобороны Армении. "30 ноября, в 22.35 [21.35 мск], подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

По состоянию на 08.30 [07.30 мск] ситуация относительно стабильная, добавило министерство.

На 08.20 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Армении об обстреле на границе.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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