Нарткалинцы пожаловались на игнорирование властями проблемы с отоплением

01 декабря 2022, 07:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Нарткалы пожаловались в соцсети на отсутствие реакции чиновников и коммунальщиков на их жалобы на плохое отопление в их домах. Часть комментаторов посоветовала им писать жалобы, в том числе главе Кабардино-Балкарии, а другая часть указала на проблему с отоплением и в других населенных пунктах республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 ноября жители Нарткалы пожаловались в соцсети на регулярные отключения отопления.

Минувшей ночью Instagram-паблике* patriot_nalchik было размещено обращение, автор которого пожаловался на низкую температуру в доме из-за плохого отопления. "У нас в доме, город Нарткала, улица Тарчокова, 85, очень слабо топят. Обращались неоднократно в теплосети, но никаких мер не предпринимают. У нас маленькие дети и каждые две недели лечимся от воспалительных заболеваний", – отметил автор жалобы.

Эта запись в Instagram-паблике* patriot_nalchik, на который подписаны около 218 тысяч пользователей, на 07.40 мск набрала 244 отметки "нравится" и 29 комментариев.

"Я в этом доме живу, действительно очень холодно", – написал пользователь enzi_master_07.

"Все верно! Мы с начала отопительного сезона мерзнем. Батареи ели теплые. Нарткала, Кабардинская, 127", – отметила marisha____a.

"У нас тоже по Бозиева, 2, то же самое. Кондиционером греемся. Какой смысл, что каждый месяц плачу 1534 рублей? А с первого числа еще подорожает", – подчеркнула ri_taaa_.

"У нас аналогично. Нарткала, Красная, 259. Днём холодно, ночью жарко", – указал пользователь riti__1999. "Нарткала, Ленина, 79. То же самое. Еле-еле работает батарея", – пожаловалась maritadysekova725.

"То же самое. Нарткала, улица Жамборова, дом №3. За что круглый год платим?" – спросил пользователь innuly_05.

Другая часть пользователей посоветовала нарткалинцам писать жалобы. "В суд подайте на них, они по-хорошему не понимают", – считает revers__07. "Надо сразу в суд подавать как они за неуплату", – высказал схожее мнение 1design1studio1.

"На сайт главе Кабардино-Балкарии Кокову пишите", – посоветовала mariella_717.

Еще одна часть пользователей отметила, что проблемы с отоплением есть и в других населенных пунктах Кабардино-Балкарии.

"Ленина, 52, Нальчик. То же самое, не топят", – пожаловалась lenaaa_tl.

"А у нас в Тырныаузе с 15 ноября нет отопления. Мы все по второму кругу болеем", – отметила lyubov_872. "В Баксане то же самое", – написал пользователь timka_oool.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 07.40 мск на сайте администрации Нарткалы нет реакции на жалобы жителей на плохое отопление.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нарткале переменная облачность, температура воздуха составляет +5 градусов, скорость ветра – четыре метра в секунду. В ночь на 2 декабря также прогнозируется переменная облачность, температура воздуха упадет до +3 градусов, скорость ветра – до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.