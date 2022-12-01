Активисты потребовали открытого обсуждения судьбы госдачи в Пицунде

01 декабря 2022, 05:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламент Абхазии готовится ратифицировать соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, заявили активисты, пригрозив властям обострением политического кризиса.

Как писал "Кавказский узел", с июля в Абхазии проходят акции протеста из-за подписанного в начале года соглашения о передаче госдачи "Пицунда" России. Участники акции протеста молодежи в Сухуме 17 сентября призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России.

22 июля парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, но суд вернул запрос в парламент и депутаты отложили решение о повторном обращении в КС до окончания каникул. Президент Абхазии Аслан Бжания 17 августа призвал депутатов ратифицировать соглашение о госдаче "Пицунда", указав, что отказ от ратификации соглашения может ухудшить отношения с Россией.

Двенадцать общественных организаций потребовали открытого обсуждения вопроса о передаче России госдачи "Пицунда" в парламенте Абхазии. Обращение активистов к спикеру парламента Абхазии опубликовал 30 ноября Telegram-канал "Апсны Хабар".

Авторы обращения полагают, что парламент готовится ратифицировать соглашение о передаче "Пицунды", ссылаясь на публикацию нескольких вариантов соответствующего законопроекта. Они настаивают, что соглашение не должно быть ратифицировано, так как его положения нарушают суверенитет Абхазии.

"Призываем организовать открытое общественное обсуждение этого вопроса в Народном собрании (...) Если какие-либо документы, ущемляющие суверенитет Республики Абхазия, будут вынесены на сессию парламента, Абхазию ждет обострение политического кризиса", - говорится в документе. Подписи под обращением поставили, в частности, Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия, инициативная группа "Ҳара ҲПицунда" ("Наша Пицунда").

Юрист сухумского Центра гуманитарных программ Саид Гезердава отметил, что депутаты отказываются публично комментировать готовящуюся ратификацию соглашения о передаче России госдачи в Пицунде.

"Самое главное – это те вопросы, которые с нашей точки зрения нарушают наш суверенитет, а таких вопросов там много. Нас бы устроило обновление того соглашения, которое действует сейчас, с 1995 года, – оно не посягает, не устанавливает какую-то экстерриториальную юрисдикцию", - цитирует его слова сегодня "Эхо Кавказа"*.

Россия арендует Пицундскую госдачу по договору от 1995 года, заключенному между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. Новое соглашение предусматривает, что России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря. Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя.

На сайте Народного собрания Абхазии по состоянию на 5.45 мск сегодня не анонсировано заседание по ратификации соглашения о передаче "Пицунды".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.