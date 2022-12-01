Суд отказался освободить обвиняемых по делу о трагедии в парке Ваке

01 декабря 2022, 04:48

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Тбилисский городской суд оставил под арестом всех девятерых обвиняемых по делу о смерти 13-летней девочки после удара электрическим током в фонтане тбилисского парка Ваке.

Как писал "Кавказский узел", по делу о гибели девочки-подростка в тбилисском парке Ваке были арестованы девять человек. За гибель ребенка в открытом после реконструкции фонтане в парке Ваке должен ответить мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявили представители оппозиции. Горожане, собравшиеся у мэрии, поддержали это требование. При обсуждении этого инцидента в горсовете Тбилиси 4 ноября произошла потасовка.

Трагический инцидент в парке Ваке произошел 13 октября. По словам очевидцев, игравшие в парке дети пытались достать из фонтана упавший в воду мяч, и их ударило током. 13-летняя девочка умерла в больнице, а два мальчика, которые также были госпитализированы, получили травмы.

Все девять обвиняемых, среди которых чиновник мэрии Тбилиси, замначальника службы охраны окружающей среды мэрии и сотрудники компании подрядчика, оставлены под арестом до конца следствия. Защита просила смягчить обвиняемым меру пресечения, но суд согласился с доводами прокуратуры, которая возражала против их освобождения, сообщило 30 ноября информагентство "Новости-Грузия".

Фигурантам дела предъявлены обвинения в служебной халатности, повлекшей смерть человека или иные тяжкие последствия, также их обвиняют в подделке документов и нарушении правил безопасности.

Как полагает обвинение, представитель компании, которая ремонтировала фонтан в парке Ваке, договорился с представителем экспертной организации о подготовке нужного ему заключения. Согласно этому заключению, фонтан после ремонта соответствовал всем нормам.

На основании поддельного документа мэрия подписала акт приема работ, однако после этого сотрудник службы охраны окружающей среды просил подрядчика исправить некоторые недоработки. Сварщики, нанятые для устранения недостатков, повредили изоляцию электропровода, и этот дефект остался незамеченным, поскольку за их работой никто из представителей мэрии не проследил.

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