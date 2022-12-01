Суд оставил под стражей двух министров туризма Ставрополья

01 декабря 2022, 01:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Срок ареста двух бывших глав Минтуризма Ставрополья Александра Трухачева и Кирилла Реута продлен до 2 марта 2023 года.

Как писал "Кавказский узел", бывшие министры туризма Ставрополья Александр Трухачев и Кирилл Реут с февраля находятся под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий при выполнении госконтрактов. По версии следствия, в 2020 году Трухачев заключил контракт на проведение массовых мероприятий стоимостью более 45 миллионов рублей, но подрядчик не выполнил свои обязательства, а в акт оказанных услуг были внесены заведомо ложные сведения. Реут заключил госконтракт на проведение фестиваля фейерверков PyroFivePeaks-2021, сумма которого составила почти 63 миллиона рублей, однако фактически услуга не была оказана, полагают следователи.

В мае стало известно, что Трухачев стал подозреваемым по еще четырем уголовным делам о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов с подконтрольными ему фирмами.

Ленинский районный суд Ставрополя продлил срок содержания под стражей двум бывшим министрам туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Суд постановил, что Александр Трухачев и Кирилл Реут останутся под арестом как минимум до 2 марта 2023 года. На такой же срок продлен арест руководителю фирмы, с которой главы Минтуризма Ставрополья заключали контракты, ему вменили мошенничество в особо крупном размере, сообщил 30 ноября "Интерфакс-Юг".

Кирилл Реут, который возглавлял Минтуризма Ставропольского края с июня 2021 года, был отстранен от должности сразу после возбуждения уголовного дела в феврале, а затем уволен. В марте на Реута завели второе уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, оно касается госконтракта о субаренде помещения для форума на 3,9 млн рублей, отмечает РБК.

Александр Трухачев был предшественником Реута на посту министра туризма Ставрополья: он возглавлял вновь созданное ведомство с октября 2017 года, а когда оставил должность, стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.

Комментариями адвокатов Реута и Трухачева относительно решения суда о продлении ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

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