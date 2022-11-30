30 ноября 2022, 23:38

Минобороны Армении ответило на обвинения в обстрелах азербайджанских позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли сегодня позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Вооруженные силы Армении не открывали огонь в восточной части армяно-азербайджанской границы, сообщило военное ведомство Армении. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении сообщило, что вечером 29 ноября азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия и миномета позиции армянских военных на границе. Минобороны Азербайджана проинформировало, что позиции азербайджанских военных сегодня утром были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение. После этого Азербайджан сообщил об обстреле позиций в зоне карабахского конфликта, Армия обороны Нагорного Карабаха назвала обвинения не соответствующими действительности.

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций в Кельбаджарском направлении.

"30 ноября в 19.40 (18.40 мск - Прим. "Кавказского узла") подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района (армянское название - Гегаркуникская область - прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Бязирхана Кельбаджарского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

Подразделения азербайджанской армии, приняли адекватные ответные меры, указано в сообщении.

Минобороны Армении опровергло обвинение Азербайджана в обстреле азербайджанских позици

Министерство обороны Армении опровергло обвинение Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций, назвав это заявление "дезинформацией".

Армянское военное ведомство отметило, что "распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что вооруженные силы Армении 30 ноября в 19.40 открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы - очередная дезинформация", - перевел пресс-релиз ведомства корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами", "Азербайджан заявил о перехвате карабахского беспилотника".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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