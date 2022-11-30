30 ноября 2022, 18:21

Баку заявил об обстреле позиций в зоне карабахского конфликта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные подверглись обстрелу на Шушинском и Агдамском направлениях, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Армия обороны Нагорного Карабаха назвала это сообщение не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении сообщило, что вечером 29 ноября азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия и миномета позиции армянских военных на границе. Сегодня утром ведомство также проинформировало, что позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение.

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций. "30 ноября с 14.40 до 15.50 (с 13.40 до 14.50 мск - Прим. "Кавказского узла") члены незаконных армянских вооруженных формирований" на территории, где временно размещены российские миротворцы, "с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Шушинском и Агдамском (армянское название - Аскеранский район - Прим. "Кавказского узла") направлениях", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры, указано в сообщении военного ведомства.

Армия обороны Нагорного Карабаха  официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Степанакерт назвал сообщение Минобороны Азербайджана не соответствующим действительности. 

"Сообщение о том, что подразделения Армии обороны открыли огонь" по азербайджанским позициям "не соответствует действительности", указано в сообщении на странице Армии обороны Нагорного Карабаха в Facebook*.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Двое карабахских военных ранены при обстреле", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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