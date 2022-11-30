Мэр Цаленджихи счел месседжем оппозиционерам поджог его автомобиля

30 ноября 2022, 06:55

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Автомобиль мэра Цаленджихи Георгия Харчилавы сгорел в результате поджога, выяснили эксперты. Харчилава назвал поджог политическим посланием ему и другим оппозиционерам.

Как писал "Кавказский узел", Георгий (также упоминается в СМИ как Гиорги и Гия) Харчилава был избран мэром Цаленджихи в октябре 2021 года. На выборах он набрал, по данным избиркома, 51,107% голосов избирателей, тогда как его оппонент от правящей партии "Грузинская мечта" - 48,893%.

Цаленджиха – единственный муниципалитет, где на выборах мэра в 2021 году победил представитель оппозиции. Победа Харчилавы на выборах вызвала большой резонанс в Грузии, говорится в материале "Цаленджиха: между надеждой и разочарованием", опубликованном на "Кавказском узле".

Мэр Цаленджихи Георгий Харчилава 29 ноября обнародовал на брифинге результаты экспертизы его сгоревшего автомобиля и заявил, что это был поджог. Харчилава усмотрел в этом политический подтекст, сообщило в тот же день "Sputnik Грузия".

"Установлено, что это был искусственный пожар. В этом же заключении отмечена вся динамика того, как произошел этот пожар. Это вызванный человеком пожар… Это политическое послание не только в мой адрес, но и в адрес моих соратников", - привело издание слова мэра.

Харчилава добавил, что видеокамеры "установлены по всему периметру", однако у полиции пока нет подозреваемого по этому делу.

Депутат районного собрания от фракции "Грузинская мечта" Майя Микава назвала заявление Харчилавы "нарушением презумпции невиновности". "Хорошо, когда мэр доверяет экспертизе. Однако непонятно, как можно доверять одному государственному институту и не доверять суду. Дождемся завершения расследования, и партия "Грузинская мечта" сделает заявление после завершения следствия", - процитировало Микаву издание.

Автомобиль мэра сгорел рано утром 12 октября около дома мэра, люди не пострадали. МВД Грузии начало расследование по статье 187 УК Грузии (повреждение или уничтожение имущества), и полицейские отправили части сгоревшего автомобиля на экспертизу, сообщило в тот же день "Новости-Грузия".

Харчилава тогда предположил, что в автомобиль бросили емкость с горючей жидкостью. "Я подозреваю, что поджог совершил какой-то человек. Автомобиль был полностью исправен", - сказал он в день инцидента.

По словам мэра, около 03.30 его сын услышал, как "на улице что-то лопнуло", и после этого машина загорелась, сообщило издание.

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