30 ноября 2022, 02:01

Вынесен приговор по делу о похищении и убийстве Тамерлана Торчинова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Виталий Торчинов признан виновным в похищении и убийстве депутата городской думы Беслана Тамерлана Торчинова и приговорен к 14 годам колонии строгого режима, а Борис и Алан Торчиновы - в пособничестве убийству, они приговорены к 8 и 9,5 годам колонии соответственно.

Как писал "Кавказский узел", депутат гордумы Беслана Тамерлан Торчинов был найден мертвым 23 марта. По подозрению в убийстве были задержаны трое жителей Северной Осетии, двое из них дали признательные показания, сообщили следователи. Все трое заключены под стражу. Обвинение арестованным по делу об убийстве Торчинова было предъявлено в апреле 2021 года.

По данным МВД, Торчинов был похищен 22 марта у городского ипподрома - его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Полицейские опросили очевидцев и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали автомобиль на месте преступления, отчиталась полиция.

Верховный суд Северной Осетии вынес приговор по делу о похищении и убийстве депутата городской думы Беслана Тамерлана Торчинова в марте 2021 года. Однофамилец убитого Виталий Торчинов признан виновным в совершении преступления по пунктам "а", "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает 29 ноября "Основа".

Другие фигуранты дела Борис и Алан Торчиновы признаны виновными в пособничестве в убийстве, по данным следствия, они помогли похитить депутата и скрыть следы преступления. Борис Торчинов приговорен к восьми годам колонии строгого режима, Алан Торчинов - к 9,5 годам.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму четыре миллиона 900 тысяч рублей, информирует ГТРК "Алания".

Комментариями осужденных и их официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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