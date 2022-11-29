Парламент Армении. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=EBVfCZonqpE

29 ноября 2022, 16:25

Три депутата парламента Армении от оппозиционной партии сложили мандаты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Партия "Возрождающаяся Армения", входящая в блок "Айастан", заявила сегодня о прекращении деятельности в парламенте. Три из четырех депутатов от партии отказались от мандатов.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные фракции "Айастан" ("Армения") и "Честь имею" с апреля не принимали участия в парламентских заседаниях, а вместо этого проводили уличные протесты против премьер-министра Никола Пашиняна, требуя также не снижать планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и исключить возможность включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Депутаты оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" отказались принимать участие в начавшейся сегодня осенней сессии Нацсобрания Армении. Оппозиционеры, требующие отставки Никола Пашиняна, назвали неприоритетными для страны обсуждаемые в парламенте вопросы.

Возможность спровоцировать парламентский кризис есть и у оппозиции, и у правящей партии, однако внеочередные выборы невыгодны им. Роль оппозиции в парламенте формальна, так как она не может влиять на принятие решений, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. 

Партия "Возрождающаяся Армения" фракции "Армения" ("Айастан") заявила о прекращении своей деятельности в парламенте страны. Такое решение вызвано тем, что все основания, которые заставляли бойкотировать заседания парламента в течение последних месяцев, продолжают по сей день оставаться актуальными, говорится в заявлении партии, поступившем корреспонденту "Кавказского узла". 

Три из четырех депутатов от партии, сложили мандаты. Это лидер партии Ваге Акопян, замглавы партии Рипсиме Стамбулян и Елена Киракосян. Четвертый мандат - у члена партии Земфиры Мирзоевой, представляющей ассирийскую общину Армении. Мирзоева, согласно заявлению партии, продолжит свою деятельность, временно заморозив членство в партии "Возрожденная Армения", чтобы иметь возможность представлять нацменьшинство, в данном случае, ассирийское, в парламенте страны", указано в заявлении. 

При этом подчеркивается, что партия намерена продолжать сотрудничество с блоком "Айастан".

Фракция блока "Айастан" отметила, что была в курсе решения партии и с уважением относятся к такому их решению. В распространенном фракцией заявлении отмечается, что в политическом смысле их цели и задачи вместе с партией "Возрожденная Армения" не изменились.

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Примечание:

"Парламент Армении инициировал отзыв мандатов у оппозиционных депутатов", "Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха", "Неудачи протестного движения обострили кризис политических институтов в Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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