29 ноября 2022, 10:28
Азербайджанское Минобороны заявило об обстрелах своих позиций
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Позиции вооруженных сил Азербайджана попали под обстрел в зоне карабахского конфликта, заявило военное ведомство в Баку.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении сообщило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана обстреляли позиции в восточной части границы.
Вечером 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщило министерство обороны Азербайджана в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, по данным Баку, с 16:00 28 ноября до 09:00 (с 15.00 до 8.00 мск) 29 ноября с перерывами подвергались обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции в Физулинском, Тертерском, Ходжавендском, Шушинском и Ходжалинском направлениях. Обстрел велся из районов, где где временно размещены российские миротворцы, заявило Минобороны Азербайджана.
Минобороны непризнанной республики Нагорный Карабах отвергло обвинения в обстрелах, назвав сообщение военного ведомства Азербайджана "очередной дезинформацией" в релизе, опубликованном в telegram-канале ведомства.
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Автор: "Кавказский узел"