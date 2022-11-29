Экоактивисты Юга России нашли поддержку в правительстве в борьбе против сжигания рисовой соломы

29 ноября 2022, 09:37

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 20 декабря внести в противопожарные правила изменения, которые запретят сжигать рисовую солому на землях сельхозназначения и в населенных пунктах, о чем просили экологические организации Кубани, Адыгеи и Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", жители адыгейского поселка Яблоновский, граничащего с Краснодаром, жаловались еще в октябре 2017 года, что страдают от дыма из-за пала травы на рисовых полях, окружающих поселок. По их словам, из-за сжигания рисовой соломы людей обостряются хронические заболевания, а густой дым на дорогах создает опасность для водителей. Сотрудник администрации ноябре 2019 года отметил, что выжигание рисовой соломы – единственный разрешенный способ ее утилизации. 11 ноября текущего года экоактивисты призвали отменить разрешение на сжигание рисовой соломы на полях Кубани, Адыгеи и Дагестана.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить изменения в противопожарные правила, которые запретят сжигать рисовую солому на землях сельхозназначения, землях запаса и землях населенных пунктов, сообщил 28 ноября на своем сайте Евразийский центр по продовольственной безопасности.

Противопожарные правила запрещают выжигать сухую траву, стерни, опавшую листву, корни и прочее. Но при их утверждении была сделана поблажка для рисовой соломы. Это противоречит статье 18 №96-ФЗ от 04.05.1999 "Об охране атмосферного воздуха", сказано в публикации.

Telegram-канал "Зелёный змий" 28 ноября опубликовал копию документа, с поручением вице-премьера Виктории Абрамченко подготовить изменения в противопожарные правила. В документе указано, что изменения должны быть подготовлены до 20 декабря текущего года.

Напомним, что ранее эколог Дмитрий Федоров отметил, что вместо сжигания рисовой соломы её можно измельчать и использовать как удобрение.

Продукты горения этой соломы опасны для человека, поскольку в больших количествах выделяют углекислый газ и диоксид серы, сообщил в 2019 году корреспонденту "Кавказского узла" экоактивист Дмитрий Шевченко. По его словам, от дыма на рисовых полях страдают все районы Кубани и Адыгеи, где выращивают рис. Существуют строгие требования к палу рисовой соломы, например, его нельзя проводить вблизи жилых домов и при определенном направлении ветра, но на Кубани и в Адыгее эти требования не соблюдаются, отметил он.

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