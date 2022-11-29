29 ноября 2022, 08:36

Армения заявила об обстрелах со стороны Азербайджана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана обстреляли армянские позиции в восточной части границы, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 28 ноября Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе. Азербайджан заявил, что его позиции подверглись обстрелу со стороны Армении.

"С 00:25 до 03:00 (с 23:25 до 02:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет", - сообщило Минобороны Армении сегодня на своем сайте.

По данным ведомства, на 08:30 по местному времени (07:30 мск) "ситуация на передовой относительно стабильная".

Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Азербайджана к 08:35 мск нет.

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Примечание:

"Азербайджан передал Армении тела 13 военных", "ОДКБ предложила направить миссию на армяно-азербайджанскую границу", "Степанакерт отверг обвинения Баку в обстрелах".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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