Осман Махачев осужден за крупное мошенничество

29 ноября 2022, 07:11

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Суд в Москве приговорил к восьми годам заключения Османа Махачева, занимавшего пост советника при бывшем главе Дагестана Рамазане Абдулатипове. Махачев признан виновным по делу о мошенничестве на 30 миллионов рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Москве 10 октября 2019 года заочно арестовал и объявил в международный розыск по делу о взятке Османа Махачева, занимавшего пост советника при бывшем главе Дагестана Рамазане Абдулатипове. 22 января стало известно, что Махачев был экстрадирован из Германии в Россию.

Бабушкинский суд Москвы признал Османа Махачева виновным в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба суда. "Приговором суда Махачеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – привел вечером 28 ноября "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Суд также оштрафовал Махачева на 800 тысяч рублей и запретил ему на три года занимать должности в госорганах. Пресс-служба уточнила, что ранее Махачев обвинялся в особо крупном взяточничестве, но суд переквалифицировал его действия, и в итоге он был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ.

Комментариев от Османа Махачева или его представителей относительно приговора суда не поступало.

Часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, используя свое положение и связи, Осман Махачев за 30 млн рублей согласился оказать содействие в назначении претендента на должность главы Докузпаринского района Дагестана. В августе 2017 года Махачев получил 23 млн рублей от посредника, оставшаяся часть взятки им не была получена по независящим обстоятельствам, сообщили 21 января в Генпрокуратуре.

"Кавказский узел" также писал, что брат Османа Махачева Магомед, который является бывшим руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, был ранее обвинен по делу об организации сотрудниками бюро преступного сообщества, члены которого, по версии следствия, получали взятки за выдачу справок об инвалидности. В феврале 2019 года стало известно, что в республике по результатам проверки работы были закрыты три филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы.

По данным издания "Черновик", Осман Махачев также является основателем и генеральным директором консультационно-диагностического медицинского центра MCR GmbH, специализирующегося на организации лечения пациентов в клиниках Германии.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.