29 ноября 2022, 06:16

Карантин из-за гриппа и ОРВИ введен в Элисте

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С сегодняшнего дня в столице Калмыкии из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ среди детей приостановлены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования для учеников первых-девятых классов, запрещены массовые мероприятия.

В Элисте с сегодняшнего дня, 29 ноября введен карантин в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ.

Постановление о введении карантина за подписью главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева опубликовано 28 ноября на сайте регионального управления Роспотребнадзора. В нем отмечается, что за период с 21 по 27 ноября в Элисте отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте от семи до 14 лет в 1,7 раза по сравнению с предыдущей неделей.

В связи с этим в школах и организациях дополнительного образования для детей в возрасте от семи до 14 лет приостанавливается учебно-воспитательный процесс, запрещено проведение массовых мероприятий, ограничены поездки в другие города и регионы.

В учреждениях социального обеспечения населения рекомендовано обеспечить соблюдение масочного режима, в стационарах запрещено посещение больных, введено особое наблюдение за беременными женщинами.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения главного санитарного врача Калмыкии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле власти Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 работающих пожилых людей, работников образования, здравоохранения, торговли, соцобслуживания и культуры.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Рост числа больных коронавирусом зафиксирован в Волгоградской области", "Отмена COVID-ограничений облегчила благотворительность на Курбан-байрам", "Антиковидные ограничения смягчены в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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