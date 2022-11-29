Дагестанские Свидетели Иеговы* получили условные сроки

29 ноября 2022, 04:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Свидетели Иеговы* из Дагестана Арсен Абдуллаев, Марат Абдулгалимов и Антон Дергалев приговорены к 6,5 годам условно, а Мария Карпова - к шести годам условно.

Как писал "Кавказский узел", четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* - Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов - были задержаны в июне 2019 года и обвинены в экстремизме. После запрета деятельности религиозной организации Свидетелей Иеговы* дагестанские верующие не проводили общих собраний, а все местные отделения были ликвидированы, отметили в суде 3 августа свидетели обвинения. 14 сентября 2021 года подсудимые заявили, что экспертиза, которая легла в основу обвинения, не соответствует методикам проведения и требованиям закона.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, попали под уголовное преследование после решения Верховного суда о запрете их организаций. Им вменяют попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, говорится в материале "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Кировский районный суд Махачкалы приговорил Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марата Абдулгалимова и Антона Дергалева к 6,5 годам условного заключения, а Марию Карпову - к шести годам условно, информирует 28 ноября "ОВД-Инфо"**.

Всех четверых суд признал виновными в организации деятельности экстремистской организации, кроме того Абдуллаев, Абдулгалимов и Дергалев осуждены за финансирование запрещенной организации, а Карпова - в вовлечении в деятельность запрещенной организации. Прокурор просил назначить мужчинам наказание в виде 7,к лет колонии, а Карповой - 6,5 лет, но суд ограничился условным сроком, пишет портал "Свидетели Иеговы*. Юридическая ситуация в России".

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.

** внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.